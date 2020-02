01.02.2020

Stabwechsel

Neue Vorsitzende ist Beate Bschorr-Staimer

Bei der Jahresvollversammlung „Sport in Schule und Verein“ im Dillinger Sparkassensaal bedankte sich die stellvertretende Vorsitzende Gabi Hieber bei allen Kreisschulobleuten für die Durchführung der Wettbewerbe im vergangenen Jahr. Ein besonderer Dank galt auch dem Kultur- und Sportausschuss des Landkreises für die Unterstützung der Wettbewerbe in Höhe von 2600 Euro, sowie der Sparkasse mit ihrem Vertreter, Siegfried Haide, für die umfangreichen Geld- und Sachspenden für den Schulsport. Diese sehr gute Zusammenarbeit der Sparkasse mit dem AK Sport in Schule und Verein besteht schon seit vielen Jahren unter dem Vorsitz eines Schulrates des staatlichen Schulamtes. Dort gab es nun einen Wechsel in der Personalie. Der bisherige Vorsitzende Markus Wörle übergab aufgrund seines beruflichen Wechsels an das Schulamt in Augsburg den Stab an seine Nachfolgerin Beate Bschorr-Staimer.

Anschließend referierte die AK-Geschäftsführerin Anne Klein über die Wettbewerbe im vergangenen Jahr und gab einen Ausblick auf Veränderungen und Neuheiten im neuen Wettbewerbsjahr. Obwohl es laut Pressemitteilung zunehmend schwieriger werde, geeignete Schüler für die Teilnahme an den Wettbewerben zu finden, blieb die Anzahl der durchgeführten Wettbewerbe weitgehend konstant.

Schließlich wurde der langjährige Kreisobmann „Fußball“ Herbert Gabriel verabschiedet. Anne Klein bedankte sich für sein außergewöhnliches Engagement und die stets harmonische Zusammenarbeit bei der Durchführung der Wettbewerbe. Siegried Haide überreichte ein Präsent als Dankeschön. Als neuer Kreisschulobmann wurde Christoph Merkle von der Mittelschule Dillingen vorgestellt. (pm)

Fotos: Schulamt