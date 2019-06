11:17 Uhr

Tag der offenen Tür bei einem Leiheimer Hühnerstall

Kaum nimmt Josef Ott einen Kübel Futtermischung in die Hand, folgt ihm das Federvieh durch dick und dünn. Am kommenden Sonntag öffnet er seinen Hof für Besucher.

Familie Ott in Leiheim präsentiert am Sonntag ihren neuen Hühnerstall mit Freilandhaltung.

Von Horst von Weitershausen

Mit lautstarkem Gackern begrüßen die rund 500 Legehennen der Familie Josef Ott in Leiheim jeden, der in die Nähe ihres neu gebauten Hühnerstalls mit großem Freigehege kommt. Kurze Zeit später stimmt ein kräftiger Hahn mit seinem lauten Kikeriki in die Begrüßung ein.

Um sich schart er eine große Anzahl von Legehennen, die dort ihrer liebsten Beschäftigung nachgehen. Dem Picken von Körnerfutter, dass Nebenerwerbslandwirt Josef Ott auf einem Teil seiner rund 13 Hektar Ackerland und Wiesen anbaut. Auf den Wiesen stehen 15 Angus-Weiderinder, Mutterkühe mit ihrer Nachzucht. „Auf dem Ackerland bauen wir Weizen und Gerste für eine eigene Futtermischung für die Legehennen mit genfreiem Soja aus Deutschland an“, sagt Sohn Manuel Ott.

Selbstbedienungseierhäuschen in Leiheim und Dimantstein

Er hat den Bau dieses neuen, mit viel Technik ausgestatteten modernen Hühnerstalls initiiert und organisiert seither auch alles rund um das Federvieh. Im April vergangenen Jahres wurde mit dem Bau begonnen und die Hennen konnten mit ihrem Hahn den neuen Stall bereits im September beziehen. „Sie alle fühlen sich dort und in ihrem Freilandgehege sichtlich wohl“, sagt Josef Ott, was sie mit einer Legeleistung von rund 470 Eiern pro Tag belohnen.

Der Verkauf der Eier erfolge in zwei sogenannten Selbstbedienungseierhäuschen in Leiheim und Dimantstein. Darüber hinaus werden die frischen Eier der Familie Ott auch im Hofladen von Amerdingen und auf dem Nördlinger Wochenmarkt angeboten. „Neu hinzu kommt ab Juli noch der Klostermarkt in Unterliezheim“, so Manuel Ott, der sich auch um die Vermarktung der Eier kümmert.

Am Sonntag, 30. Juni, kann sich nun jeder in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im Rahmen eines Tags der offenen Tür im Hühnerstall über diese Art der Hühnerhaltung im Bissinger Ortsteil Leiheim, Hausnummer 33, informieren.

