vor 38 Min.

Von James Bond bis Barockmusik

Das Sailer-Schulensemble begeistert mit seinem vielfältigen Programm

Von Anne Strobl

Drei Tage konzentrierter Probenarbeit liegen hinter den Vokal- und Instrumentalensembles des Sailergymnasiums. Drei Tage, die sich ausgezahlt haben. Denn einerseits konnte an den in den letzten Monaten einstudierten Stücken intensiv gefeilt werden, andererseits wuchsen die jungen Musiker auch bei Fußball und gemeinsamen Mahlzeiten als Gruppe fester zusammen. Das Ergebnis war beim Sommerkonzert des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums, das unter Leitung von Ulrich Liebisch und Felix Mack in der Aula stattfand, zu hören. So verschmolzen die Stimmen des Unterstufenchores im Volkslied wie im Popsong „Bad Liar“ von Imagine Dragons zu einer Einheit, und auch die komplexen Textpassagen in „Einmal um die Welt“ von Cro meisterten die jungen Sänger mit großer Homogenität, wobei Solo-Rapper effektvolle Akzente setzten.

Der Schulchor hatte mit „Oye Como Va“ von Tito Puente ein Stück einstudiert, bei dem die Sänger die Melodie in sattem Unisono darboten und dabei mit verschiedenen Percussion-Instrumenten pointiert für lateinamerikanisches Flair sorgten. Eine anspruchsvolle Version des Queen-Songs „Under Pressure“ überzeugte durch das harmonische Zusammenspiel aller Stimmlagen.

Ob spannungsgeladene Krimiatmosphäre in Filmmusik aus „James Bond“ oder barocken Glanz im „Frühling“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, dem Streichorchester gelang es, beides sicher zu transportieren. Ausgefeilte Dynamik, sichere Tempowechsel und die Spielfreude der Orchestermusiker wie auch der Solisten Sophia Öfele und Julian Ziegler sorgten dafür. Das Cello rückte Marius Robert mit seinen beiden Duettpartnerinnen in den Fokus der zahlreichen Zuhörer: Mit der Cellistin Verena Brenner hatte er ein facettenreiches Medley der „Game of Thrones“-Musik einstudiert, mit Julia Finster am Flügel gelang eine packende Interpretation des Hauptthemas aus „The Avengers“. Satter Sound ertönte in der Sailer-Aula, wenn die Wood&Brass Band ihre Auftritte hatte. Titel wie „Shallow“ aus „A Star Is Born“ oder das schwungvolle „Children Of Sanchez“ boten den Bläsern die Gelegenheit, mit gefühlvollen getragenen wie mit flotten Passagen das Publikum mitzureißen und immer wieder die Klangfarben der Instrumentengruppen herauszuarbeiten. Ihre Liebe zur Rockmusik brachte die Band „TheNameless“ mit „Rusted From The Rain“ glaubhaft zum Ausdruck.

Schließlich durften Gäste wie Musiker ihren Träumen freien Lauf lassen: „A Million Dreams“ hieß das von Felix Mack für alle Mitwirken-den geschickt arrangierte Stück, aus dem die Freude am gemeinsamen Musizieren sprach und das die Stär-ken der Ensembles noch einmal effektvoll zur Geltung brachte. Verdienter, lang anhaltender Applaus war der Lohn für Ausführende und das Technikteam.

