21.01.2020

Walzer, Landler, Polkas

Lanzinger Trio spielt im Stadeltheater

Das Lanzinger Trio bringt am Sonntag, 2. Februar, mit ideenreichen Walzern, Landlern und Polkas frischen Wind in die Welt der traditionellen Stubenmusik. Mit virtuoser Spielfreude und ganz viel Einfallsreichtum lassen die drei Profimusiker laut einer Pressemitteilung das Klischee von behäbiger Stubenmusik links liegen und gehen ihre eigenen musikalischen Wege. Die Schwaben stehen für traditionelle und zeitgemäße Volksmusik mit moderner Rhythmik. Ihre Leidenschaften für den Rock, Pop, Jazz & Blues bleiben bei den Eigenkompositionen nicht verborgen. Die ausgezeichneten Musiker – jeweils 2. Preis beim „Fraunhofer Volksmusikwettbewerb“ und bei „Goldene Zither“ – erspielen sich seit 2010 eine ständig wachsende Fangemeinde. Obgleich das Lanzinger Trio fast nur instrumental spielt, hat es doch viel zu erzählen, und das sehr unterhaltsam.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Wer noch Karten möchte, erhält diese in Dillingen bei Bücher Brenner oder Spedition Bezikofer, in Wertingen bei Schreibwaren Gerblinger, in Gundelfingen in der Stadt-Apotheke und in Lauingen bei Schreibwaren Eismann. (pm)

