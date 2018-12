vor 58 Min.

Weihnachtszauber beim Konzert in Blindheim

Das Adventskonzert in der Blindheimer Pfarrkirche ließen die Gäste auf dem leicht verschneiten, lichtergeschmückten Kirchplatz ausklingen.

Der Frauenbund hat zum zweiten Mal ein besonderes Adventskonzert organisiert. Das Ende ist außergewöhnlich.

Unzählige Kerzen auf den Stufen vor und im Inneren der Kirche, aufgestellt von Mesnerin Barbara Ritter und ihren Helferinnen, stimmten auf die besondere Atmosphäre des Adventskonzertes ein, das vom Katholischen Frauenbund bereits zum zweiten Mal in der Blindheimer Pfarrkirche St. Martin veranstaltet wurde. Dank der Bereitschaft örtlicher Musikgruppen und Chöre, wieder für den guten Zweck zu singen und musizieren, durften sich die zahlreichen Besucher über eine große Vielfalt adventlicher Musikstücke freuen.

Nach der festlichen Eröffnung mit „Adeste fideles“, gekonnt intoniert vom Blechbläserquintett des Musikvereins Donauklang unter Leitung von Jürgen Wurm, lud Bernhardine Wallner-Leinweber, Teamsprecherin des Frauenbundes, auch im Namen von Dekan Dieter Zitzler, der an diesem Nachmittag leider verhindert war, alle Anwesenden dazu ein, sich bewusst eine Stunde „Auszeit“ zu nehmen und dieses besondere, musikalische Vorweihnachtsgeschenk zu genießen. Dieser Aufforderung kamen die Zuhörer gerne nach, beginnend mit dem einfühlsamen Liedvortrag zum Thema Verkündigung und Herbergssuche des Frauenensembles des Gesangvereins, geleitet von Dirigent Georg Haas und ergänzt durch passende Texte, die von Anita und Erwin Mayer in schwäbischer Mundart vorgetragen wurden. Die Bläser zogen anschließend die Zuhörer mit den Stücken „Pastorell“ und „Raunacht“ in ihren Bann, bevor die Orff-Kinder mit leisen Liedern, untermalt von zarten Glockenklängen, sowie dem Gedicht „Oh, du hektische Adventszeit“, gekonnt vorgetragen von Noah Rößle.

Dem Chor Kairos gelang es im Anschluss, in der fast nur mit Kerzen beleuchteten Kirche, dem Lied „Es naht ein Licht“ besondere Bedeutung zu verleihen. Nach der musikalischen Aufforderung „Macht die Herzen weit“ gelang es Marion Meyer als Leiterin des Chores und musikalische Verantwortliche des Konzerts, mit eindringlichen Worten an die besondere christliche Verpflichtung zu erinnern, sich um all jene zu kümmern, die heimatlos und nicht vom Schicksal begünstigt sind.

Die Donauklang-Bläser stimmten mit den munteren Klängen von „Jingle Bells“ und dem Stück „Deck the Halls“ auf die schönen Seiten der Weihnachtszeit ein.

Ein weiterer Höhepunkt folgte mit dem Auftritt der Kantoren der Pfarreiengemeinschaft. Obwohl die Sängerinnen und Sänger während der Gottesdienste normalerweise nur einzeln oder zu zweit auftreten, gelang es Silvia Kaltenstadler, diese zu einem eindrucksvollen Klangkörper zu formieren, der mit „Der Herr ist nahe“ und „Im Advent“ auf diese besondere Zeit vor Weihnachten einstimmte. Bevor das Konzert mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Tochter Zion“ beendet wurde, richtete Frauenbund-Schatzmeisterin Angelika Geis noch Dankesworte an alle, die durch Unterstützung und Spenden zum Gelingen des Konzertes beigetragen hatten, und unterstrich dies eindrucksvoll mit einem Gedicht zum Thema „Schenken“.

Im Bewusstsein, etwas Gutes für andere, aber auch für sich selbst getan zu haben, ließen Mitwirkende und Konzertbesucher die musikalische Stunde auf dem leicht verschneiten, lichtergeschmückten Kirchplatz ausklingen – bei Glühwein und Stollen, ausgegeben von der freiwilligen Feuerwehr unter Leitung ihres Kommandanten Martin Stippler zusammen mit dem Frauenbundteam Blindheim. (pm)

