vor 18 Min.

Zauberhafte Märchengeschichten im Dillinger Stadtsaal

Olga Lysytska schafft mit ihrer Kunst symbolhafte Bilder von Schönheit und Vergänglichkeit – und das allein mit Sand

Von Erich Pawlu

„Die ganze Arbeit ist auf Sand gebaut und ein wahres Wunderwerk“. Das schrieb Goethe an Schiller, als er sich mit einer kulturgeschichtlichen Publikation beschäftigte. Ähnliche Empfindungen von einem wahren Wunderwerk auf Sand vermittelte der Kulturring mit einer Sandmalerei-Show im Dillinger Stadtsaal.

Die Ukrainerin Olga Lysytska verwirklichte mit Eleganz, Fantasie und künstlerischer Perfektion jene Träume, die Kinder beim Spiel im Sandkasten entwickeln. Vor allem mit ihrer linken Hand gestaltete sie auf einer Glasplatte in Sekundenschnelle Figuren aus bekannten deutschen Märchen. Die entstehenden Bilder wurden auf eine große Leinwand übertragen, sodass sich die eineinhalbstündige Vorführung in ein faszinierendes Spiel von geradezu magischer Kreativität, aber auch von unbarmherziger Vergänglichkeit verwandelte.

Da war viel Gelegenheit zum Staunen: Leichte Tupfer mit der Fingerspitze erschufen Blütenzweige aus dem Nichts, aus einer leeren Fläche entstand ein liebliches Märchengesicht, ein hingestreuter Sandstrahl brachte Düsternis in die bisher helle Szenerie. Die begleitende Musik bestimmte mit ihrem Rhythmus die Bewegungen der schöpferischen Hand. Immer orientierten sich die Ergebnisse an romantischer Symbolik. So wurden die Zuschauer angehalten, schon in den ersten Sequenzen der jeweiligen Bildgeschichte die Bezeichnung des Märchens zu entdecken. Die Figuren aus „Rotkäppchen“, „Hänsel und Gretel“, „Rapunzel“, „Die goldene Gans“, „Schneewittchen“ und „Frau Holle“ nahmen wie in einem Zauberkabinett Gestalt an – und verschwanden wieder.

Dieses Kommen und Gehen ließ sich als symptomatisch für alles Leben verstehen. Und auch deshalb war es geradezu schmerzhaft, wenn ein schönes Märchenbild mit einer einzigen schwungvollen Geste der gestaltenden Hand weggewischt wurde, um wie im richtigen Leben einer neuen Figuration Platz zu machen.

Die schwarz-weißen Kreationen auf der Projektionsfläche verdankten ihre Wirkung auch ihren emotionalen Akzenten. Der Wolf erschien mit seinen Zähnen als Verkörperung der Aggressivität, die der Gefahr entronnenen Personen wurden zu Sinnbildern der Zuversicht und des Glücks.

Der lang anhaltende Schlussbeifall der zahlreichen Besucher war das hörbare Dankeschön für einen außerordentlich anregenden, beglückenden Abend. Und an diesem letzten Kulturring-Abend der Saison 2018/2019 werden wohl nicht wenige Theaterfreunde mit ihrem Applaus auch den Organisatoren für die Vielfalt des Angebots in den Jahresprogrammen gedankt haben.

Themen Folgen