Hilfe aus Bachhagel für die Ukraine: So groß ist die Spendenbereitschaft

Die Spendenbereitschaft bei der Aktion der Feuerwehr in Bachhagel ist enorm.

Die Freiwillige Feuerwehr Bachhagel hat Spenden für die Ukraine gesammelt. Anfang März initiierte die Freiwillige Feuerwehr am Feuerwehrhaus der Gemeinde eine Spendenaktion, bei der Menschen das abgeben konnten, was von Kriegsflüchtlingen und ukrainischen Soldaten dringend benötigt wird.

Jeweils bis zu 500 Euro

Die Spendenbereitschaft war laut der Freiwilligen Feuerwehr so groß, dass sich der Kommandant Stefan Rückriem in Zusammenarbeit mit Andreas Egger vom SV Bachhagel dazu entschied, an den zwei darauffolgenden Tagen noch Spenden anzunehmen. Weitere Vereine aus Bachhagel spendeten für die Aktion jeweils bis zu 500 Euro. Davon wurden zum großen Teil Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft.

Privatpersonen und auch Vereine

Insgesamt kamen bei der Aktion in Bachhagel etwa 3000 Euro von privaten Personen, Vereinen, ortsansässigen Unternehmen und teilweise aus dem Nachbarlandkreis zusammen.

Durch die Menge an Spenden wurden weitere Transporter und Fahrer organisiert. Nach Absprache mit den Behörden machten sich aus Bachhagel vier Transporter mit Hilfsgütern auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze. (pm)

Lesen Sie dazu auch