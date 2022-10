Bissingen

07:33 Uhr

Acht Bürgermeister aus der Region tagen öffentlich in Bissingen

Plus Bei der Interkommunalen Sitzung geht es um die Zusammenarbeit unter den Gemeinden. Diese besondere Veranstaltung im Kesseltal stößt dabei auf reges Interesse.

Es ist ein ungewohnter Anblick, der bei den Menschen aus dem Kesseltal und der Umgebung auf großes Interesse stößt. In der Sporthalle in Bissingen fand eine besondere Sitzung statt, eine sogenannte Interkommunale Sitzung. Hausherr und Bürgermeister Stephan Herreiner übernahm die Eröffnung und freute sich, dass so viele Besucherinnen und Besucher gekommen waren. Das bestätige ihn, dass dieses Thema der Zusammenarbeit eine breite Zustimmung in der Bevölkerung finde.

