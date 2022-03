Hunderte Menschen beten in Bissingen für den Frieden

Rund hundert Menschen setzen bei der Mariengrotte in Bissingen ein Zeichen. Es gibt schon einen weiteren Termin.

Rund hundert Menschen kamen an der Mariengrotte der St. Peter und Paul Kirche in Bissingen zusammen, um gemeinsam ein Zeichen für den Frieden in der Welt zu setzen. Mit je einer Kerze in der Hand kamen am Sonntagabend in Bissingen zahlreiche Bürger zu einem spontanen Friedensgebet an der Mariengrotte zusammen, um gemeinsam ein Zeichen für den Frieden in der Welt zu setzen.

In den Anfangsworten von Bürgermeister Stephan Herreiner sei es angesichts der kürzlichen Aggression Putins in der Ukraine wichtig, die Stimme für den Frieden in der Welt zu erheben und für die Opfer von Krieg und Vertreibung zu beten.

Landjugend und Ministranten sind auch dabei

Die zahlreichen Gebete und Fürbitten, die von Pfarrer Amerschläger und einer Vielzahl weiterer Vereinigungen, wie etwa dem Pfarrgemeinderat, der Kirchenverwaltung, der katholischen Landvolkbewegung, sowie von der katholischen Landjugend und den Ministranten vorgebracht wurden, einte dann auch durchgehend der Wunsch nach einem friedlichen Miteinander in der Welt angesichts von Krieg und Zerstörung in vielen Ländern.

Um Beistand für die Opfer von sozialer Ausgrenzung, Hass, und Diskriminierung ganz allgemein bat dann auch der Vorsitzende der örtlichen Landvolkbewegung Anton Schiele.

Nikolaus als Seelsorger und Versöhner

Er erinnerte an das gute Beispiel des schweizerischen Schutzheiligen Nikolaus von Flüe, der sich zeit seines Lebens als Vermittler, Seelsorger und Versöhner in politischen Belangen einen Namen machte und so generell zur Konfliktlösung in der Welt beitrug. So steht es in der Pressemitteilung.

„Wir bitten um Frieden in der Ukraine, in Europa, und in der ganzen Welt“, war dann auch das Schlusswort und der allgemeine Tenor der Anwesenden. Am Sonntag, 20. März, um 18.30 Uhr soll ein weiteres Friedensgebet in der Bissinger Pfarrkirche stattfinden. (pm)