Blindheim

vor 18 Min.

Blindheimer Bahnhof wird an das Kanalnetz der Gemeinde angeschlossen

Der alte Bahnhof in Blindheim wird ans Kanalnetz der Gemeinde angeschlossen. Das Gebäude könnte nach dem Umbau Platz für 24 Geflüchtete bieten.

Plus Der Gemeinderat stimmt der Planung zu. Dem Antrag, den Beschluss zu vertagen, erteilt das Gremium eine Abfuhr.

Von Horst von Weitershausen

Bürgermeister Jürgen Frank hat die jüngste Sitzung des Blindheimer Gemeinderats mit einem Antrag der BUW zur Geschäftsordnung eröffnet, wonach der Tagesordnungspunkt zwei – Anschluss des alten Bahnhofs an die gemeindliche Kanalisation, Vorstellung der Planung und Beschluss zur Ausschreibung – vertagt werden sollte. Der Rathauschef entgegnete diesem Antrag mit der Verwaltungsantwort: Der Eigentümer des Gebäudes habe den Anspruch, dass die Gemeinde für einen ordnungsgemäßen Anschluss an die gemeindliche Kanalisation sorgen müsse. Das Ratsgremium sollte dies, wie in der Sitzung vorgesehen, erörtern und beschließen.

Bereits im Jahr 1999 sei der Kanalanschluss des Bahnhofs mit Stellwerk von der Gemeinde übernommen worden. Bis zum heutigen Tage sei jedoch noch keine Dienstbarkeit vertraglich aufgenommen worden. Bei nur einer Gegenstimme stimmten die Räte der Ansicht des Bürgermeisters zu, und das Thema wurde beraten.

