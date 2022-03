In Blindheim wollen viele gemeinsam Dart spielen

Die Gemeinde unterstützt die Neugründung einer Steeldart-Abteilung mit einem Zuschuss. Auch anderen Vereinen in der Kommune wird finanziell geholfen.

Wenn Vereine aus den drei Gemeindeteilen von Blindheim Zuschussanträge an den Gemeinderat stellen, so werden diese in der Regel nicht abgewiesen. So beschlossen die Ratsmitglieder auch in ihrer jüngsten Sitzung, dem Zuschussantrag des Musikvereins „Donauklang“ wie in jedem Jahr mit einer Summe von 2500 Euro zuzustimmen. Darüber hinaus billigte das Ratsgremium dem Musikverein nach den Worten von Bürgermeister Jürgen Frank einen einmaligen Zuschuss über 1000 Euro zu, um für den Musikernachwuchs die notwendige Kleidung, wie beispielsweise „Dirndlkleider“, zu besorgen.

20 neue Mitglieder hat die Abteilung bereits

Des Weiteren genehmigte das Gremium einstimmig einen Zuschuss von 500 Euro an den SC Blindheim/Gremheim zur Neugründung der Abteilung Steeldart, für die sich laut Rathauschef Frank bereits 20 neue Mitglieder eingetragen haben.

Im weiteren Sitzungsverlauf behandelte das Ratsgremium den Antrag der Gemeinde Blindheim auf Nutzungsänderung mit Umnutzung der bestehenden Gebäude beim gemeindlichen Bauhof in Blindheim. Begründet werde der Antrag auf Umnutzung durch den geplanten Bau eines Waschplatzes für Fahrzeuge und Geräte sowie die vorgeschriebene Einhausung des bestehenden Dieseltanks. Das Gremium erteilte dem Antrag einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

Was passiert mit der Gemeindehalle?

Anschließend erteilten die Ratsmitglieder der Verwaltung den Auftrag, für die Gemeinde Blindheim eine Stellungnahme zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP-E) abzugeben.

Bezüglich des bereits in der vorhergehenden Ratssitzung erörterten und diskutierten Themas zum weiteren Vorgehen in Sachen „energetische Ertüchtigung der Gemeindehalle und der umliegenden Gebäude“ berichtet Jürgen Frank, dass seitens des Gremiums bei dieser Sitzung beschlossen wurde, die Maßnahmen jeweils einzeln anzugehen. Dies bedeutet laut Ratsbeschluss, dass als erstes die Erneuerung der bestehenden Gasheizung durchgeführt werde, so Bürgermeister Jürgen Frank. Welche Art von Heizung solle dem Gremium jedoch noch vonseiten eines Fachmanns vorgeschlagen und erläutert werden? Die Ratsmitglieder und Bürgermeister Frank liebäugelten zwar mit einer Hackschnitzelanlage, seien jedoch für andere Vorschläge offen.

