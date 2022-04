Dillingen

20:00 Uhr

175 Jahre Regens Wagner: Wie aus dem Funken eine Flamme wurde

Rund 60 Menschen, mit und ohne Handicap, erzählten in St. Stanislaus in Dillingen musikalisch die 175-jährige Regens-Wagner-Geschichte.

Plus Das Singspiel zur 175-jährigen Geschichte von Regens Wagner ist ein musikalisches Feuerwerk. Die Aufführung in Dillingen endet mit stehenden Ovationen.

Von Silvia Schmid

175 Jahre ist es her, dass Theresia Haselmayr und Johann Evangelist Wagner in Dillingen mit der Gründung der ersten Schule für gehörlose Mädchen die Initialzündung gaben für das, was wir heute als moderne Regens-Wagner-Zentren für Menschen mit Handicap kennen. 14 dieser Zentren beschäftigen in ganz Bayern inzwischen knapp 7400 Mitarbeiter, davon 850 am Standort Dillingen. Über 9000 Menschen – 2000 in Dillingen – werden dort „ein Stück ihres Weges begleitet“, wie es in der Broschüre von Regens Wagner heißt. Mit mehreren Veranstaltungen, Angeboten zum Kennenlernen und Aktionen feiert die große Regens-Wagner-Familie das Jubiläum. Einer der Höhepunkte der Festivitäten ist die Aufführung des Singspiels „Funke sein, Flamme werden! Eine musikalische Reise – 175 Jahre Regens Wagner“. Am Samstag fand die Premiere in der Begegnungsstätte St. Stanislaus statt und war ein riesiger Erfolg.

