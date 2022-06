Abiturienten des Sailer-Gymnasiums vollbringen "Heldenleistungen"

Am Johann Michael-Sailer Gymnasium in Dillingen erreichen drei Abiturientinnen und ein Abiturient die Traumnote 1,0. Diese guten Wünsche erhalten die Schüler bei der Entlassfeier.

Mit einem Gottesdienst in der Basilika begann der Festakt des Abi-Jahrgangs vom Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymasium. Den Gottesdienst zelebrierte Monsignore Harald Heinrich.

Gute Wünsche für die Zukunft und vielfältiges Lob gab es bei der anschließenden Entlassfeier, die in diesem Jahr endlich wieder in der Aula der Schule stattfinden konnte. Oberstudiendirektor Kurt Ritter erklärte, dass es in diesem Jahr 62 Abiturientinnen und Abiturienten gibt, einer jedoch krankheitsbedingt eine Klausur Anfang Juli (sicherlich erfolgreich) nachholen muss. In seiner Rede wies der Schulleiter auf die schwierigen Rahmenbedingungen wie Corona und Distanzunterricht hin. Er sei daher besonders stolz über den Gesamtdurchschnitt von 2,05, der über dem bayernweiten Schnitt von 2,15 liege. Über die Hälfte des Jahrgangs konnte sogar einen Schnitt über 2,00 erzielen. Abschließend forderte er die jungen Erwachsenen auf: „Machen Sie die Welt zu einer besseren.“ Landrats-Vertreter Erhard Friegel verglich die Schulzeit mit einer Bergtour, deren Gipfel mit dem Abitur nun erreicht sei, was einen weiten Blick in die Zukunft ermögliche. Landtagsabgeordneter Georg Winter unterstrich, dass das Reifezeugnis Ergebnis einer Teamleistung zwischen Jugendlichen, Lehrerinnen, Lehrern und Eltern sei.

Nur die Sache, die man aufgibt, ist verloren

Mit Hinweis auf die eigene Mitgliedschaft im Ausschuss für Unterricht und Kultus zeigte sich Landtagsabgeordneter Johann Häusler stolz auf die Erfolge, die das Bemühen des bayerischen Staates um Chancengleichheit bringe. Der Vertreter des Oberbürgermeisters, Johann Graf, dankte für die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Stadt, während Christina David als Mitglied des Elternbeirats den jungen Erwachsenen riet: „Behaltet Euer Ziel im Auge.“ Denn nur die Sache sei verloren, die man aufgebe.

Jonas Herreiner mit der „Sailer-Eule“. Foto: Julia Winter/Constantin Weiler

Jonas Herreiner wird mit der "Sailer-Eule" geehrt

Bei der anschließenden Zeugnisvergabe wurden Tim Holzner, Hannah Bauer, Marie Kapfer und Leonie Herdin mit der Traumnote 1,0 besonders ausgezeichnet. Außerdem erhielten zahlreiche Abiturienten und Abiturientinnen neben dem Zeugnis Ehrungen und Preise für besonderes Engagement im Schulleben, für hervorragende Seminararbeiten oder für besonders gute Noten in verschiedenen Abiturfächern. Beispielhaft sei hier auf Jonas Herreiner verwiesen, der für seine Leistungen im Bereich Digitalisierung mit der „Sailer-Eule“ geehrt wurde, die, so Oberstudiendirektor Ritter, erst zum zweiten Mal während seiner Zeit in der Schulleitung vergeben wurde. Der Festakt schloss mit der Ansprache der Schüler und Schülerinnen, vertreten durch Tim Holzner. In Anknüpfung an das Abiturmotto „Abivengers“ wies er auf die „Heldenleistung“ hin, gemeinsam die Prüfungen durchgestanden zu haben. Immerhin seien coronabedingter Distanzunterricht mit stets außergewöhnlich umfangreichen Arbeitsaufträgen und kaum sozialen Kontakten eine wirkliche Herausforderung gewesen. Doch auch die Lehrkräfte, so betonte der Redner nicht ohne Augenzwinkern, hätten sich im Umgang mit den digitalen Neuerungen bewähren müssen. Trotz allem sei die Schulzeit die bisher beste Zeit des Lebens gewesen und er persönlich sei, so Holzner, schon gespannt auf zukünftige Klassentreffen, um zu sehen, was aus allen wird.

Die musikalische Umrahmung übernahmen in gelungener Weise ein Bläser- sowie ein Streicherensemble jeweils aus dem Kollegium und der Schülerschaft. Darunter auch die Absolventin Sophia Öfele als Soloviolinistin.

Das sind die Namen der Abiturienten

Der Abiturjahrgang 2022 am Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium: Hannah Bauer, Lutzingen, Simon Blei, Gundelfingen, Rebecca Böhm, Dillingen, Kilian Bröckl, Dillingen, Hannah Burkhart, Dillingen, Marius Dinkel, Dillingen, Marion Dörflinger, Mödingen, Martin Draws, Schwenningen, Christoph Ehnle, Finningen, Mohammed El-Sayed, Max Philipp Galter, Haunsheim, Nico Girstenbrei, Blindheim, Manuel Götz, Höchstädt, Lukas Gufler, Dillingen, Magdalena Guggemos, Glött, Jonas Hammerl, Tapfheim, Lena Häußler, Blindheim, Rebecca Heindl, Rain, Leonie Herdin, Dillingen, Jonas Herreiner, Finningen, Julian Herzog, Dillingen, Daniel Himmelsbach, Höchstädt, Jonas Hohenstatter, Höchstädt, Tim Holzner, Höchstädt, Max Hutsteiner, Ziertheim, Marco Kapalla, Dillingen, Marie Kapfer, Blindheim, Eric Kaut, Gundelfingen, Thomas Kellermann, Dillingen, Chiara Kimmerle, Höchstädt, Julia Kohlmann, Dillingen, Lena Kopriva, Aislingen, Maximilian Kraus, Dillingen, Kiara Kuhn, Donauwörth, Martin Lasser, Blindheim, Jonas Lehmann, Dillingen, Anna Macoschek, Dillingen, Nicoletta Meier, Dillingen, Felix Meixner, Höchstädt, Simon Morin, Dillingen, Quan Nguyen, Dillingen, Sophia Öfele, Blindheim, Luca Picciolo, Dillingen, Lena Rauscher, Lutzingen, Marie Reile, Höchstädt, Jonas Reiner, Blindheim, Anna Reiser, Dillingen, Fabian Reitschuster, Blindheim, Simon Riefle, Haunsheim, Julian Röger, Dillingen, Lukas Sauerland, Wittislingen, Lukas Schek, Dillingen, Josef Schmid, Dillingen, Moritz Schramm, Dillingen, Adrian Seifried, Gundelfingen, Thomas Studener, Rain, Emilia Tremmel, Mörslingen, Elisabeth Widergold, Dillingen, Alexander Wolk, Dillingen, Julia Wurm, Schwenningen, Zeynep Yüksel, Dillingen. (AZ)









