Das Gelöbnis der Bundeswehr-Rekruten findet wieder mitten in Dillingen statt

Plus 50 Soldaten verpflichten sich in Dillingen, der Bundesrepublik treu zu dienen. Der Kommandeur erklärt den Ernst des Diensteids nach dem russischen Überfall.

Die Sonne schien, Marschmusik spielte und zahlreiche Bürger und Bürgerinnen hatten sich rund um das Gelände der ehemaligen Dillinger Ludwigskaserne versammelt, um mit Ehrengästen sowie Freunden und Verwandten das feierliche Gelöbnis der 50 Rekrutinnen und Rekruten des Informationstechnikbataillons 292 zu begleiten. Der Kommandeur des Dillinger Bataillons, Oberstleutnant Stefan Holland, erläuterte die Bedeutung des Ereignisses: "Ein wichtiger Termin für jede Soldatin, jeden Soldaten, denn mit dem Ablegen des Feierlichen Gelöbnisses und des Diensteides geben sie nach der dreimonatigen Grundausbildung gegenüber der Öffentlichkeit bekannt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen sowie das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer – auch unter Einsatz des eigenen Lebens - zu verteidigen."