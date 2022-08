Dillingen feiert einen Musiksommer der Superlative

Espen Melbø widerlegt beim Dillinger Orgelsommer das Klischee vom kühlen Norden. Und noch einiges mehr.

Der Norden ist cool, sachlich unromantisch. Kennen Sie diese Klischees? Vergessen Sie's. Espen Melbø, aus Norwegen stammender Organist und am vergangenen Samstag Gast beim Dillinger Orgelsommer, hat mit seiner Matinee die Herzen geöffnet für hierzulande selten gespielte, skandinavische Klänge. Espen Melbø äußerte schon vor seinem Konzert seine Freude darüber, an der Dillinger Orgel einmal ganz andere Register zum Erklingen zu bringen. Insbesondere mit Bjarne Sløgedals Variationen über ein norwegisches Volkslied transportierte der Organist einen Eindruck vom norwegischen Musikstil.

Die ersten drei Variationen der Komposition betonen den volkstümlichen Ursprung der Melodie: In der ersten Variation erklingt sie als Lied, in der zweiten als eine Flötenmelodie über einer Art Leierkastenbordun. Der Titel der dritten Variation, "Langeleik", ist die Bezeichnung für ein zitherartiges Volksmusikinstrument, das eine Melodieseite und bis zu sieben Bordunsaiten hat. Die letzte Variation bezeichnet Espen Melbø als eine Apotheose der Melodie. All diese instrumentalen Klangwelten mit der Orgel dazustellen, ist keine leichte Aufgabe. Melbø wurde der Herausforderung an die Registrierung jedoch absolut gerecht und brachte dem Dillinger Publikum auf wohlklingendste Weise die Romantik Norwegens nahe.

Dieser Dillinger Orgelsommer hat nur Superstars

Mit dem Präludium und der Fuge in fis-Moll von Otto Olsson, dem wohl bedeutendsten Orgelkomponisten aus dem skandinavischen Raum, wählte Melbo ein weiteres Stück, das die schwedische Interpretation der Spätromantik zum Vorschein brachte. Melbø Espen hat die beiden skandinavischen Stücke in seinem Konzert in einen sehr harmonisch abgestimmten Kontext mit Bachs Chaconne d-Moll (in einer Bearbeitung in g-Moll) und Louis Viernes fulminanter Symphonie Nr. 6 h-Moll gestellt. Als Zugabe gab es mit Otto Olssons Sarabande noch einen eher ruhigen Ausklang des wiederum herausragenden Samstagkonzertes.

Eine Vielfalt von Nationen zu Besuch in Dillingen

Ein aufmerksamer Leser der Rezensionen zum Orgelsommer fragte vor Kurzem zurecht: "Ist es denn möglich, dass diese Organisten jede Woche Konzerte auf allerhöchstem Niveau spielen und immer wieder Begeisterung hervorrufen? Gibt’s denn da nicht auch welche, die einfach nur normal gut spielen?" Nach dem Konzert von Espen Melbø, lässt sich leicht antworten: Ja, es ist möglich. Es ist ein (Orgel-)Sommer der Superlative. Jeder einzelne dieser Künstler kommt mit einem so akribisch vorbereiteten und in Perfektion dargebotenen solitären Programm, dass es die Hörer staunen macht.

Das Konzept des Dillinger Orgelfestivals, eine enorme Vielfalt der Nationen und damit verbunden die Stile und Spielarten zu präsentieren, ist ein großartiger Erfolg. Das Stammpublikum der Konzertreihe wächst von Woche zu Woche. Die Reihe der Superlative setzt sich übrigens fort. Am kommenden Samstag nämlich erwartet die Dillinger Zuhörerschaft mit David Briggs aus New York ein weiterer Star der Orgelszene. Auch der Bayerische Rundfunk hat für diese Matinee sein Kommen angesagt und wird das Konzert später in seiner Sparte BR Klassik senden.

