Dillingens Landrat ruft auf zum Frieden und für die Freiheit in Europa

Dillingens Landrat Leo Schrell forderte beim Mai-Empfang am Samstagabend, solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung zusammenzustehen.

Es sollte ein fröhlicher Empfang werden, den Dillingens Landrat Leo Schrell am Vorabend des 1. Mai mit Aufstellen eines Maibaums vor dem Landratsamt geplant hatte, nachdem abzusehen war, dass die Corona-Pandemie etwas abflaut. Noch dazu fast ohne Einschränkungen und mit der musikalischen Begleitung der „Zusamtaler Musikanten.

Empfang zum 1. Mai im Landratsamt Empfang von geladenen Gäste im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Dillingen nach dem Aufstellen des Maibaums vor dem Landratsamt. Im Bild Landrat Leo Schrell bei seiner Ansprache an seine Gäste. Foto: Horst von Weitershausen

Doch die verstörenden Bilder aus der Ukraine hätten das ganze gesellschaftliche und politische Leben in Deutschland auch am Vorabend zum 1. Mai-Feiertag erfasst, sagte der Landrat in seiner Ansprache an seine Gäste im großen Sitzungssaal. Denn nur der Gedanke an einen solch grauenhaften Rückfall in die überwunden geglaubten Zeiten eines Kriegens mitten in Europa sei ausgeschlossen gewesen und das Gefühl, zum ohnmächtigen Zuschauen verurteilt zu sein, bedrücke die Menschen in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt.

Die Hilfsbereitschaft im Kreis Dillingen sei groß

So seien die Gedanken bei den leidgeprüften Menschen in der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge zeige auch im Landkreis Dillingen einmal mehr, dass für die Bürgergesellschaft in der Region Solidarität und Gemeinsinn nach wie vor hohe Werte seien, die „uns auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten. Angesichts dieser humanitären Katastrophe treten die wirtschaftspolitischen Erwägungen zunächst in den Hintergrund, auch wenn wir die unmittelbaren Folgen des Krieges zu spüren bekommen“, meinte Leo Schrell.

Im Landkreis seien derzeit 550 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Davon seien 400 privat untergebracht und 150 in vom Landkreis angemieteten Wohnungen. Der Landkreis müsse sich jedoch im Zusammenhang mit dem Kriegsverlauf in der Ukraine auf rund 900 Flüchtlinge einstellen.

Dillingens Landrat freut sich über viele Gäste

Dennoch gelte es auch in Krisen kühlen Kopf zu bewahren, erklärte Leo Schrell und betonte, dass er sich auch freue, nach gut drei Jahren wieder einen Arbeitnehmerempfang des Landkreises mit Aufstellen eines Maibaums veranstalten zu können.

Lesen Sie dazu auch

Denn traditionell sei der 1. Mai ein Tag, an dem das Bekenntnis zu Frieden und Freiheit, zu sozialer Gerechtigkeit und solidarischen Verhalten abgelegt werde. So sei er besonders darüber erfreut, wer alles seiner Einladung gefolgt war: Abgeordnete des Deutschen Bundestages, des Bayerischen Landtages und des Bezirkstages von Schwaben; Vertreter der Agentur für Arbeit, der Wirtschaft, des Handwerks und der Industrie, des DGB und des Bayerischen Beamtenbundes und ganz besonders Auszubildende, die im vergangenen Jahr mit Auszeichnung abgeschlossen haben.

Mit Blick auf die Entwicklung zu einem attraktiven Wirtschafts-, Kultur- und Lebensraum, der im Ranking weiterhin Platz 22 von 402 Landkreisen in Deutschland einnehme, sollte sich jedoch jeder und jede noch einmal das zentrale Anliegen des 1. Mai – Bekenntnis zu Frieden und Freiheit – in Erinnerung rufen und dazu auffordern, an die schmerzliche und verzweifelte Lage der Menschen in der Ukraine zu denken.

„Solidaritätskundgebungen, staatliche Unterstützungen und direkte Hilfe der Bürgerinnen und Bürger für die Ukraine lindern zwar ein wenig Not und Leid, sind jedoch machtlos gegen Putins zynischen Krieg gegen ein Brudervolk Russlands.“