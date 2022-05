Fest Die etwa 350 Schwestern von ehemals drei selbstständigen Provinzen haben sich zusammengeschlossen. So sieht die Leiterin den Auftrag des Ordens in der Zukunft.

Etwa 200 Schwestern haben am Samstag die Gründung der Deutschen Provinz der Dillinger Franziskanerinnen gefeiert. Beim Festgottesdienst in der Studienkirche und beim Festakt im Zelt war die Hoffnung auf einen guten gemeinsamen Weg in die Zukunft spürbar.

Dillinger Franziskanerinnen feiern Gründung der Deutschen Provinz

„Aus Traum und Tränen sind wir gemacht.“ Unter diesem Motto stand der feierliche Gottesdienst in der Studienkirche. Zelebrant und Prediger Cornelius Bohl, Provinzial der Deutschen Franziskanerprovinz, erinnerte in seiner Predigt an den Traum Gottes vom Menschen. „Der Stoff, aus dem Gottes Träume sind, ist die Erde“, sagte er. Franziskanisch träumen bedeute, mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen, sich die Hände schmutzig zu machen im Kontakt mit den Nöten dieser Erde und dabei den Traum Gottes von einer geschwisterlichen Welt im Alltag umzusetzen.

Provinzleiterin Martina Schmidt forderte, die franziskanische Lebensart uneigennützig, bescheiden und treu in die Welt zu tragen. Foto: Karl Aumiller





Schwester Martina Schmidt, Provinzleiterin der Deutschen Provinz, führte im Festakt den Gedanken weiter. Auch wenn die Zahlen der Ordensmitglieder zurückgehen, gebe es gute Gründe, hoffnungsvoll in die Zukunft zu gehen. Solange die Gemeinschaft einen gemeinsamen Traum habe, solange sie wisse, wofür sie stehe und zu Reformen bereit sei, könne sie wirksam sein. Sie forderte ihre Schwestern auf, „die franziskanische Lebensart uneigennützig, unverdrossen, bescheiden und treu in die Welt zu tragen“.

Dillinger Franziskanerinnen, gegründet 1241 in Dillingen, sind ein internationaler Orden

Generaloberin Roswitha Heinrich und die Schwestern des Generalrates dankten den 15 Schwestern der bisherigen drei Provinzleitungen und beglückwünschte die sechs Schwestern der neuen Provinzleitung. In entspannter Atmosphäre genossen die Schwestern die musikalischen Intermezzi einer Schwesterngruppe, originelle Beiträge, die Zeit zu Begegnung und Austausch.

Lesen Sie dazu auch

Die Dillinger Franziskanerinnen, gegründet 1241 in Dillingen, sind ein internationaler Orden mit Gemeinschaften in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Die drei bisher selbstständigen deutschen Provinzen der Dillinger Franziskanerinnen Bamberg, Maria Medingen und Regens Wagner schlossen sich zum 1. Januar 2022 zur Deutschen Provinz zusammen. 350 Schwestern gehören zur Provinzgemeinschaft.

Die Schwestern engagieren sich beruflich vorwiegend in pastoralen und sozialen Berufen, in Schulen, Kinderheimen und in Einrichtungen der Regens-Wagner-Stiftungen sowie in der Hospizarbeit. Die Provinz ist Trägerin dreier Kindertagesstätten, zweier Gäste- und Bildungshäuser, zweier Pflegeeinrichtungen für eigene Ordensmitglieder. Sie beschäftigt etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten. Weltweit gehören dem Orden der Dillinger Franziskanerinnen etwa 580 Schwestern an. (pm)