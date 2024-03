Dillinger IT-Bataillon: Stellvertretender Kommandeur übergibt sein Amt

Auf Oberstleutnant Mirco Baark folgt Major Thomas Schmidt. Er trieb die Entwicklung in der Dillinger Kaserne voran.

Auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, dass sich Oberstleutnant Mirco Baark Mitte März 2022 bei Oberbürgermeister Frank Kunz im Dillinger Rathaus als neuer stellvertretender Kommandeur des Informationstechnik-Bataillons 292 vorstellte. In dieser Verantwortung trieb er laut Pressemitteilung in den zurückliegenden 24 Monaten die Entwicklung in der Luitpoldkaserne weiter voran und bereitete federführend zahlreiche aktuelle Investitionen vor.

Neben baulichen Aufgaben wie etwa der Sanierungsplanung für die Standortschießanlage standen in dieser Zeit auch eine Reihe von öffentlichen Gelöbnissen an – ebenso ein Tag der offenen Tür in der Kaserne und der Garnisonsball im Mai 2023 anlässlich des 125. Jubiläums der Luitpoldkaserne.

Bei einer persönlichen Verabschiedung im Rathaus sowie der Vorstellung seines Nachfolgers Major Thomas Schmidt dankte Oberbürgermeister Kunz Baark für seinen engagierten und ideenreichen Einsatz für den Standort Dillingen und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Der 46-jährige Baark stammt aus Schwerin und hat die zwei Jahre beim Dillinger Informationstechnikbataillon 292 in Dillingen nach eigener Aussage in sehr positiver Erinnerung. Als nächste berufliche Station steht nun Pöcking am Starnberger See an.

Der Nachfolger ist in Dillingen kein Unbekannter

Sein aus Parchim stammender Nachfolger Thomas Schmidt ist kein Unbekannter in Dillingen. Er ist bereits seit Dezember 2022 als S3 Stabsoffizier im Bataillon. Zuvor war er als Kompaniechef der Unterstützungskompanie der Panzergrenadierbrigade 37 im sächsischen Frankenberg eingesetzt. Er freut sich nach eigenen Aussagen sehr über folgende Verwendung und möchte die vertrauensvolle Zusammenarbeit gern fortsetzen. (AZ)

