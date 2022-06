Ein Kinder- und Jugendbuch-Festival in Dillingen

Die Stadtbücherei Dillingen bietet vom 17. bis 19. Juni ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche.

Die Stadtbücherei Dillingen veranstaltet am Wochenende vom 17. Juni bis 19. Juni ein Kinder- und Jugendbuchfestival. Es gibt zahlreiche Angebote rund um das Lesen mit viel Action, Spaß und Spiel auf dem Gelände des Collegs. Neben Spiel- und Spaßaktionen, die am Samstag alle kostenfrei sind, wird mit warmen und kalten Snacks, Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt.

Bereits am Freitag können sich Grundschulkinder zu „Fakehunter junior“ anmelden, einem detektivischen Planspiel zum Thema Fake News. Am Samstag startet das Spielmobil des Kreisjugendrings um 11 Uhr mit Bastelständen, Mitmach-Aktionen, Spaß und Spiel.

Später entführt Erzählerin Larissa in einem wunderschönen, orientalischen Märchenzelt Besucher ab sechs Jahren in eine Welt der Fantasie. Jahrelang hat die Märchenerzählerin besondere, spannende und magische Märchen gesammelt. Unbedingt kennenlernen sollten kleine Zuhörer ab drei Jahren das Kamishibai-Theater mit kurzen Erzählgeschichten wie „Der dicke fette Pfannkuchen“ oder „Abenteuer mit Pip und Posy“.

Auch ein Medienflohmarkt ist in Dillingen geplant

Bummeln, Stöbern oder Mitmachen heißt es beim großen Kinderbuch- und Medienflohmarkt der Bibliothek. Hier darf jeder, der einen Tisch reserviert hat, selbst aktiv werden. Gleich nebenan können sich die Besucher mit Snacks, Getränken, Kaffee und Kuchen stärken.

Ein Blick in die Dillinger Stadtbücherei Dillingen im Colleg. Foto: Jan Koenen/Stadt Dillingen

Zusätzlich zum bunten Programm für Familien und Kinder sind die Türen der Stadtbücherei Dillingen wie gewohnt für alle Besucher am Vormittag geöffnet.

Das Puppentheater Knuth mit“ Käpten Knitterbart und seiner Bande“ ist das Highlight am Sonntag. Erzählt wird die Geschichte von Käpten Knitterbart, der das abenteuerliche Piratenleben aufgeben will – bis er von einer Schatzinsel erfährt, sowie von seinem Widersacher dem Roten Bill und allerlei Gefahren in der tiefen See.

Die Geschichte für Kinder ab vier Jahren steckt voll Spannung und Überraschungen, bei deren einzigartiger Spielweise ein Spiel im Spiel entsteht, das auch Erwachsene fasziniert.

Parallel zum Theater bietet der Kinder-für-Kinder-Flohmarkt im Foyer des Colleg eine letzte Gelegenheit zum Tauschen und Verkaufen für Kinder bis 13 Jahren. Bei Regen findet am Samstag eine Mini-Version des Programms in den Räumen des Colleg statt. (pm)

Das Programm:

Kurse mit Anmeldung

Freitag, 17. Juni von 14:30 bis 16:30 Uhr Fakehunter junior (acht bis zehn Jahre) Samstag, 18. Juni: 10 bis 13 Uhr Stöbern und Ausleihen in der Stadtbücherei Dillingen; 11 bis 15 Uhr Spielmobil des KJR Dillingen; 13.15 bis 15 Uhr Märchenzelt für Große und Kleine ab sechs J.; ab 12:30 Uhr Snacks, Kuchen und Getränke. Sonntag, 19. Juni: ab 16 Uhr Puppentheater „Käpten Knitterbart und seine Bande“ (ab vier J.) Eintritt fünf Euro mit Anmeldung; 15 bis 17 Uhr Kinder für Kinder-Flohmarkt (Anmeldung). Montag, 20. Juni: 15.30 bis 16.30 Uhr „Familie von Stibitz“: eine Vorlesestunde für Vier- bis Siebenjährige.

Folgetermin: Freitag, 24. Juni, von 14.30 bis 16:30 Uhr Escapefake (ab 12 Jahre). Veranstaltungsort: Kulturzentrum Colleg, Benediktinergasse 2, Dillingen. Anmeldung für Kurse und Mitmach-Flohmarkt: stadtbuecherei-dlg.de, Telefon: 09072/586310.