Eine Ehrerbietung beim Dillinger Orgelsommer an Johann Sebastian Bach

Roberto Bonetto aus Verona gastiert beim Dillinger Orgelsommer. Für den Maestro gibt es am Ende Standing Ovations.

Mit "Hommage à Bach!" war das 6. Konzert des Dillinger Orgelsommers überschrieben. Und eine Ehrerbietung an Johann Sebastian Bach sollten die Interpretationen Roberto Bonettos aus Verona auch tatsächlich werden. Der Titularorganist der Abtei Isola della Scala und Professor für Harmonielehre und Analyse am Konservatorium in Verona gastierte zum ersten Mal in Dillingen. In seiner Begrüßung betonte Pfarrer Harald Heinrich, dass Musik ein wichtiger Weg sei, Gott zu preisen. Und, aus einem Brief Hermann Hesses von 1922 zitierend: "Wer Musik liebt und innig versteht, für den hat die Welt eine Dimension mehr."

Die Pracht barocker Festlichkeit

Den Auftakt des Konzerts bildeten der Choral "Nun danket alle Gott" aus der Kantate "Gott der Herr ist Sohn und Schild" sowie die bekannte Aria "Schafe können sicher weiden" aus der Jagdkantate "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd" von Johann Sebastian Bach, beide für die Orgel bearbeitet von Virgil Fox. Während das erste Stück mit Mixturen- und Trompetenklängen bis hin zum Fortissimo die Pracht barocker Festlichkeit bot, erinnerten die sanften Flötenklänge der Aria an das Bild einer träumerischen Hirtenidylle.

Den Höhepunkt bildete der Choral Nr. 2 in B Minor des belgisch-französischen Komponisten César Franck. Hier bewies der Interpret, dass die Klangvielfalt der Dillinger Basilikaorgel es zulässt, auch Stücke der französischen Orgelromantik stilgerecht aufzuführen. Die farbige Registerwahl, zu der besonders die vielfältigen Zungenstimmen wie die Trompette harmonique beitrugen, eine abwechslungsreiche Dynamik und die feine Nuancierung ließen das romantische Pathos dieses Werks, das in seiner strengen Passacaglia-Form auf Bachs Passacaglia in C (BWV 582) verweist, erlebbar werden.

Die folgenden zwei Arien aus den "Bachianas brasileiras" Nr. 4 und 5 des brasilianischen Komponisten Heitor Villa-Lobos, für die Orgel bearbeitet von R. Bonetto, erfüllten die Basilika mit lateinamerikanischen Klängen. Feurig-staccatoartige Rhythmen einerseits, kantable Phrasen andererseits markierten die Leidenschaft, mit welcher der Interpret spielte. Marcel Duprés "Choral et Fugue op. 57", das Salve Regina und ein Oster-Halleluja verarbeitend, bestach vor allem durch strahlende, fröhliche Mixturenklänge in der Fuge sowie schmetternde Trompeten am Ende.

Dass Roberto Bonetto seine Musik liebt und innig versteht, wurde in diesem Konzert deutlich: Vom zahlreich erschienenen Publikum gab es Standing Ovations für den "Maestro".

Lesen Sie dazu auch

Am Samstag gastiert der norwegische Organist Espen Melbø mit dem Programm "Romantisches Nordlicht!". Er spielt Werke von Richard Wagner, Bach, Sløgedal, Olsson und Vierne. Beginn ist um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter in Dillingen.