Jugendfeuerwehr aus Hausen übt 24 Stunden für den Ernstfall

In 24 Stunden mehrere Einsätze proben: 20 junge Menschen der Hausener Wehr geben alles.

20 Jugendliche sind an diesem Samstagvormittag am Gerätehaus in Hausen da. Sie werden in drei Gruppen eingeteilt, die alle im Laufe der nächsten 24 Stunden ankommende Einsätze abarbeiten sollen - aber auch in diversen Wettkämpfen gegeneinander antreten sollten. Ein besonderer und wichtiger Tag für die Jugendfeuerwehr im Dillinger Stadtteil.

Begonnen wurde mit einer Einweisung in die Gerätekunde und dem Digitalfunk. Zu beiden Themenbereichen wurden anschließend kleine Wettkämpfe der verschiedenen Gruppen abgehalten, ehe die Veranstaltung abrupt durch einen Übungseinsatz "Baum auf Straße" unterbrochen wurde.

Übung: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Direkt nach dem Mittagessen wurde die Feuerwehr gleich zum nächsten Übungseinsatz "Verkehrsunfall mit verletzten Personen" alarmiert. Am Nachmittag fanden dann weitere Teamwettbewerbe durch eine kleine Olympiade satt. Hier konkurrierten die Gruppen beim Schlauchkegeln, Bau eines Armaturen-Männchens, Feuerwehrauto-Ziehen und weiteren Wettkämpfen.

Bevor die Jugend zum Abendessen übergehen konnte, musste eine weiterer Übungseinsatz "Brand Holzhütte" absolviert werden. Hierbei konnten die Anwärter zum ersten Mal ein offenes Feuer durch einen Löschangriff löschen. Mittels des Feuerlöschertrainers des Kreisfeuerwehrverbandes Dillingen konnte am frühen Abend jeder seine Löschkünste erproben bzw. optimieren. Am Abend waren dann in gesellschaftlicher Runde diverse Spiele geboten und das Nachtlager in der Fahrzeughalle wurde eingerichtet.

Personensuche bei Nacht im Wald

Obwohl der entspannte Abend angenehm war, wurde die Jugendfeuerwehr erneut aufgerissen – Übungseinsatz: Personensuche im Wald/Maisacker bei Dunkelheit. Mit Funkgeräten, Beleuchtung und Wärmebildkamera gingen die Suchtrupps vor und fanden zwei "verletzte" Personen, welche gerettet wurden. Nach einem langem Tag voller Übungen, Einsätze, Abenteuer und Spielspaß waren die Mädchen und Jungen dankbar, aber auch müde.

Lesen Sie dazu auch

Am nächsten Morgen war kein Wecker notwendig, denn die Nachtruhe wurde durch den Sirenenalarm "Übungseinsatz, Brand Mülltonne" gestört. Noch ohne Frühstück, schnell in die Schutzausrüstung und zum Einsatzort, um den Brand zu löschen - alle Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen sind voller Eifer dabei.

Nach dem Einsatz gibt es Frühstück

Nach dem Einsatz konnte schließlich das gemeinsame Frühstück stattfinden. Zum Schluss wurde das Bettenlager abgebaut sowie die Fahrzeuge gereinigt. Nach der Siegerehrung wurden die zufriedenen Feuerwehr-Anwärter in die Ferien entlassen. Kommandant Armin Gentner zeigte sich sehr begeistert von dieser Aktion und dankte seinem Jugendwart Alexander Kratzer mit seinen Helfern für die Organisation und Durchführung der planungsintensiven 24-Stunden-Übung. (AZ)