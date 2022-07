Hermann Hesse und die Musik in Dillingens Künstlerlaube

Marcus B. Hartmann und das Suebicus-Quartett verzaubern ihr Publikum im Schätzl-Garten in der Dillinger Altstadt.

Musik und Literatur - irgendwie gehören sie einfach zusammen. Beides wahrlich schöne Künste, ergänzen sie sich mitunter zu einem Gesamtkunstwerk, das den Genuss ungemein erhöht. Findet das Ganze noch in besonders schöner Umgebung statt, kann man sich glücklich schätzen, teilhaben zu dürfen und sich ganz der Kunst hingeben.

Im Dillinger Schätzl-Garten wurde Klassik statt Jazz geboten

Marcus Bernard Hartmann hat zum zweiten Mal im Rahmen des Kulturring-Sommerprogramms in den Garten des Schätzl-Künstlerhauses geladen. Diesmal stand dabei nicht nur das Rezitieren der Literatur Hermann Hesses auf dem Programm, sondern - passend zum Titel der Veranstaltung „Was wäre unser Leben ohne Musik!“ - auch Live-Musik des Quartetts „Suebicus“. Alina Weiß am Sopran-, Hanna Menzinger am Alt-, Marie-Sophie Schweizer am Tenor- und Valentin Steinhart am Bariton-Saxofon untermalten die von Hesse-Kenner Hartmann fein ausgewählten Textpassagen mit perfekt abgestimmten Kompositionen.

Auch zwischen den einzelnen Werkauszügen lockerten die vier Musiziernden das Programm auf. Sie präsentierten zwar nicht, wie im Programm angekündigt, vorrangig Jazz-Standards, sondern klassische Musik aus verschiedenen Epochen, das dürfte aber durchaus im Sinne Hesses gewesen sein - sei Jazz ihm zufolge doch „ein Symbol des größeren kulturellen Niedergangs“, wie Hartmann zu Beginn erklärte.

Dillinger rezitiert aus "Steppenwolf", "Gertrud" und "Glasperlenspiel"

Hartmann, der in engem Kontakt mit dem Hesse-Museum Montagnola steht, führte auf charmante Art mit vielen Anekdoten und eigenen Einschätzungen durch einzelne Werke Hesses, in denen sich sein Verhältnis zur Musik besonders zeigt. Der weniger bekannte Roman „Gertrud“ kam dabei ebenso zur Erwähnung wie das „Glasperlenspiel“ und der „Steppenwolf“, Hesses wohl bekanntestes Werk.

Hartmann, als Literat und Pianist selbst beiden Künsten engstens verbunden, zeigte über Auszüge aus Hesses Schriften auf, wie sich typische Abläufe und Reglements der Musik im Werk des Schriftstellers widerspiegeln: „Die Schönheit der Harmonie entsteht ja erst, wenn vorher eine Dissonanz besteht, die nach Auflösung begehrt“, analysierte der Rezitator und klärte auf, um nichts anderes, als darum, einen dissonanten Gedanken wieder aufzulösen, gehe es letztlich in Teilen von Hesses Werk, allen voran im „Glasperlenspiel“. Im „Steppenwolf“ fällt der Musik eine zentrale Rolle zu.

Der Dillinger Künstlergarten als magischer Ort

Durch die Figuren von Mozart, Pablo und dem Radio äußert sich Hesse über verschiedene Komponisten sowie über die Beziehung der Musik zu den Massen. Hartmann wählte als Textauszug die Stelle, als Protagonist Harry Haller halluzinatorisch das „magischen Theater“ erlebt - ein entscheidender Moment innerhalb des Romans. Perfekt mit magisch-schrägen, pointiert platzierten Tönen unterlegte Solistin Alina Weiß mit ihrem Sopran-Saxofon die literarische Stimme Hartmanns. Die Zuhörenden lauschten gebannt. Der Künstlergarten wurde zum magischen Ort. Der Plan der Veranstalter, die Besucherinnen und Besucher dieser Lesung in eine andere Welt zu entführen, ging voll auf.

„Was wäre unser Leben ohne Musik!“, schrieb Hesse 1913 in einer philosophischen Abhandlung mit dem Titel „Musik“ und antwortet an späterer Stelle „...wie der Verlust eines Organes, wie der Verlust eines halben, eines ganzen Sinnes.“ Was wäre unser Leben und ein herrlicher Sommer ohne kulturelle Veranstaltungen wie diese magische Lesung im Garten des Künstlerhauses Schätzl? Um sehr vieles ärmer! (AZ)