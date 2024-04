Jugend forscht: Dillinger Schüler baut Speicher für regenerative Energie

Sailer-Gymnasium: Florian Raupp gewinnt 1. Preis beim Regionalwettbewerb. Verena Hieber feiert Erfolg bei der internationalen Biologie-Olympiade.

Die Schulfamilie des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums konnte sich in diesen Tagen zusammen mit einigen Schülerinnen und Schülern über beachtliche Erfolge bei verschiedenen MINT-Wettbewerben und eine erneute Auszeichnung für die Schule freuen.

Florian Raupp (9. Klasse) gewann beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht/Schüler experimentieren in Augsburg den 1. Preis im Fachbereich „Technik“ und hat sich damit für den Landeswettbewerb im April in Regensburg qualifiziert. Der Schüler machte sich in seinem Projekt Gedanken über die Speicherung von regenerativ gewonnener elektrischer Energie. Dazu plante und baute er einen Flaschenzug-Lageenergiespeicher im kleinen Maßstab, der die über PV-Elemente gewonnene Energie zwischenspeichert und diese bei späterem Bedarf mithilfe einer intelligenten elektronischen Steuerungs- und Getriebetechnik wieder in Form von elektrischer Energie freigibt. Praktisch könnte dieses Prinzip zum Beispiel Anwendung bei der Aufladung von Straßenlaternen finden.

Verena Hieber ist die beste Teilnehmerin landesweit

Einen außerordentlichen Erfolg durfte auch Verena Hieber (11. Klasse) feiern, die bei der diesjährigen internationalen Biologie-Olympiade die dritte Runde erreichte und mit ihrem Ergebnis die beste Teilnehmerin landesweit ist. Bundesweit konnte sie einen beachtlichen Platz erreichen. Als zusätzliche Vorbereitung auf diese anspruchsvolle Qualifizierungsrunde, aber auch als Belohnung für die tollen Leistungen, wurde Verena bereits Anfang Februar zu einem mehrtägigen Vorbereitungsseminar ans „MaxLab“ der Max-Planck-Institute in München eingeladen. Hier war als weitere Schülerin des Sailers auch Anna Lasser (Q12) auf Grund ihrer guten Ergebnisse in der 2. Runde eingeladen.

Dillinger Sailer-Gymnasium erhält Wiederzertifizierung als MINT-EC Schule

Dass das Sailer-Gymnasium seit vielen Jahren laut Pressemitteilung eine sehr gute Arbeit im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) leistet, diesen stetig weiterentwickelt und dabei die Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler nachhaltig fördert und unterstützt, zeige letztlich auch die erneute Wiederzertifizierung als MINT-EC Schule im Januar. Damit ist das Sailer eigenen Angaben zufolge als einzige Schule im Landkreis weiterhin eine von 341 ausgewählten Schulen des bundesweiten Excellence-Schulnetzwerks, das den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften unter anderem Zugang zu exklusiven MINT-Veranstaltungen in ganz Deutschland eröffnet. Informationen dazu gibt es auch im Netz unter mint-ec.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch