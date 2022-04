Keine Chance auf Bewährungsstrafe für einen jungen Mann

Ein junger Mann aus dem Landkreis Dillingen will nicht ins Gefängnis und legt Berufung ein. Das Landgericht rät ihm davon ab.

Schnelles Ende einer Berufungsverhandlung vor dem Augsburger Landgericht: Angesichts der Aussichtslosigkeit seines Unterfangens und einer Zwischenlösung zog jetzt ein 20-jähriger Auszubildender sein Rechtsmittel gegen ein Urteil des Amtsgerichts Dillingen aus dem Oktober 2021 zurück. Die Jugendkammer und die Staatsanwältin hatten dem Angeklagten zugesagt, sich für einen sogenannten Vollstreckungsaufschub seiner über dreijährigen Freiheitsstrafe einzusetzen, damit der junge Mann zumindest seine Zwischenprüfung für die Ausbildung zum Gerüstbauer in Freiheit absolvieren kann. Danach allerdings wird es für ihn aller Voraussicht nach – so wie es bereits das Dillinger Amtsgericht geurteilt hat – ins Gefängnis gehen.

Das Problem: Der 20-Jährige wird immer wieder bei der Justiz auffällig. Nachdem er zuvor schon bei den Schulämtern und Jugendbehörden auffällig geworden war, Resultat einer schwierigen familiären Situation und seiner Persönlichkeit, wie sich jetzt in dem Verfahren zeigte. Beleidigung, Körperverletzung, Besitz und Handeltreiben mit illegalen Betäubungsmitteln – das hat dem Angeklagten eine Gesamtfreiheitsstrafe von mittlerweile drei Jahren und zwei Monaten eingebracht.

Strafe für die Schlägerei

Letzter Vorfall war eine Auseinandersetzung des Auszubildenden aus dem Landkreis in der nächtlichen Dillinger Innenstadt, als er im Oktober 2020 einen anderen Mann beleidigte, bespuckte, schlug und verletzte. Die Tat landete – wie andere zuvor auch – vor Gericht. Und so wurde der heute 20-Jährige im Oktober 2021 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von besagten drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Die Dillinger Amtsrichterin hatte in dieses Urteil nicht nur die Strafe für die Schlägerei aus dem Oktober 2020 eingearbeitet, sondern auch noch vorangegangene Strafen, die der Angeklagte – unter anderem vom Amtsgericht Neuburg – „mitgebracht“ hatte. Mit dem Gang ins Gefängnis aber drohte für den Angeklagten seine Lehre ins Wanken zu geraten, weswegen er Berufung gegen das Dillinger Urteil einlegte. Gerade für seine Lehre, so führte es Rechtsanwalt Jörg Seubert für seinen Mandanten aus, „brenne“ dieser geradezu. In der Ausbildung finde er Bestätigung, komme er gut zurecht, erhalte er gute Noten – und er habe einen Ausbilder gefunden, der ihm trotz seiner schwierigen Vorgeschichte eine Chance gebe.

Verurteilung vor dem Landgericht

All dies gerate ins Wanken, wenn der junge Mann jetzt ins Gefängnis müsse, um seine Strafe abzusitzen. Da aber machte Lenart Hoesch, Vorsitzender der Jugendkammer, dem Angeklagten keine Hoffnung: Angesichts dessen, was er an Strafmaß mitbringe, sei es undenkbar, die Strafe so weit zu reduzieren, um sie noch zur Bewährung aussetzen zu können. Drei Jahre und zwei Monate könnten auf maximal zwei Jahre Freiheitsstrafe reduziert werden und das Gericht müsste eine positive Sozialprognose beim Angeklagten erkennen, wovon er aufgrund seines zurückliegenden Verhaltens weit weg sei.

Und das Gericht habe Kunde von einem erneut anstehenden Verfahren gegen den 20-Jährigen. „Nehmen Sie Ihre Berufung zurück“, riet Richter Hoesch dem Angeklagten kurzerhand – ohne hinzuzufügen, dass es ansonsten bei einer erneuten Verurteilung vor dem Landgericht durchaus auch eine höhere Strafe für ihn geben könnte.

Eine Zwischenprüfung abgelegt

Dann brachte Staatsanwältin Tanja Horvat das Instrument des Vollstreckungsaufschubs ins Gespräch. Heißt: Die Haftstrafe werde frühestens dann vollstreckt, wenn der 20-Jährige seine Zwischenprüfung abgelegt habe. Eine Idee, die auch bei dem vierköpfigen Jugendgericht auf Zustimmung stieß.

Noch einmal ging Rechtsanwalt Seubert mit seinem Mandanten in Klausur, berieten sich die beiden. Dann die klare Aussage: Die Berufung gegen das Dillinger Urteil wird zurückgenommen. Gestützt auf ein entsprechendes Votum der Staatsanwältin und der Jugendkammer an das nun mehr wieder zuständige Dillinger Gericht hoffe der 20-Jährige darauf, dass er nicht vor dem kommenden Sommer ins Gefängnis bestellt werde, um zuvor in Freiheit seine Zwischenprüfung ablegen zu können. Ein anschließender Weg ins Gefängnis wird ihm nicht erspart bleiben.