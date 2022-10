Mehr als 17.000 Mädchen in Deutschland droht die Genitalverstümmelung

Fadumo Korn informiert bei der Unterstützergruppe Asyl in Dillingen über die Genitalverstümmelung. Wie ein Verein dagegen ankämpft.

Genitalverstümmelung – in vielen Staaten Afrikas und Asiens ist dies immer noch eine Selbstverständlichkeit. Fadumo Korn, die Kämpferin gegen weibliche Genitalverstümmelung, besuchte jetzt mit ihrem Mann Walter die Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration, um über dieses Thema zu informieren.

Im ersten Teil der Veranstaltung sprach sie mit sechs Geflüchteten aus Nigeria und Somalia. Sie sind teilweise von Abschiebung bedroht, da das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und die Verwaltungsgerichte in Bayern Anträge meist nicht positiv bescheiden. Die Geflüchteten erhalten in den Bescheiden den Hinweis, dass sie ja sichere Bereiche in ihren Heimatländern aufsuchen können. In vielen Fällen sind die von der Genitalverstümmelung bedrohten Mädchen bei uns geboren, was die Situation bei Rückkehr in das Heimatland noch verschlimmert.

Die Organisation NALA setzt sich gegen Genitalverstümmelung ein

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden die 30 Zuhörer und Zuhörerinnen von Fadumo und Walter Korn über die unterschiedlichen Formen der Genitalverstümmelung informiert. Fadumo Korn, in ihrer Jugend selbst beschnitten, schilderte den Ablauf derartiger Menschenrechtsverletzungen. Die Organisation NALA (Nachhaltig, Aktiv, Lebensnah, Aufklärend) setzt sich in den Herkunftsstaaten, aber auch bei uns gegen die Genitalverstümmelung ein. Dies geschieht durch Projekte wie Schul- und Berufsausbildung sowie die Verbesserung der Infrastruktur in den Wohnorten. Schwerpunkte sind Projekte in Burkina Faso, wo es schon gelungen ist, die dortigen Stammesfürsten zu überzeugen, dass Beschneidung gar nicht erst erfolgt. Alle Besucher und Besucherinnen waren sich einig, einen interessanten Abend erlebt und Informationen erhalten zu haben, die bisher meist unbekannt waren.

Eine Hebamme kritisiere zu Recht, dass im Rahmen der Berufsausbildung für diesen Beruf keinerlei Ausbildungsinhalte zu diesem Thema vermittelt werden. Auf die Frage, wie Menschen in derartiger Weise über andere Menschen entscheiden können und sie dann in ihren Heimatländern bei Abschiebung menschenrechtswidrigen Behandlungen ausgesetzt sind, wies die Referentin auf zwei Aspekte hin, die in der Diskussion in der Öffentlichkeit leider zu wenig Platz einnehmen würden. Der eine Grund für Ablehnungen derartiger Asylanträge sei das Bestreben, möglichst wenig Menschen aus Afrika hier eine sichere Bleibe geben zu wollen. Ein weiterer Grund sei gerade bei Entscheidern, aber auch bei Richtern die Kategorie „Macht“, heißt es in der Pressemitteilung.

Es braucht weitere Helfer bei der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit

Der ehrenamtliche Koordinator der Flüchtlingsarbeit in Dillingen, Georg Schrenk, wies unter anderem darauf hin, dass der durch die damalige Familienministerin Franziska Giffey und einige anderen Bundesminister, etwa Horst Seehofer, herausgegebene Schutzbrief nur Anwendung im Inland finden kann und keinerlei Auswirkungen auf Beschneidungen im Herkunftsland der Geflüchteten hat. Allerdings schätzt man die Fälle der Bedrohten in Deutschland auf mehr als 17.000. Ob dann bei diesen eine Genitalverstümmelung vorgenommen wird, wird in besonderer Weise von den Familien beeinflusst, die gegebenenfalls die Beschneidung in Staaten durchführen lassen, in den der Straftatbestand keine Rolle spielt. Der Abend endete mit einem Appell, sich in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit einzubringen. (AZ)

