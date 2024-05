Mehr als schön geschriebene Gedichte

Die Künstlerin Heike Bayreuther stellt ihre kalligrafischen Werke in der Hausarztpraxis Münch/Roller aus.

Nach einem Gedicht von Miriam Licht, vorgetragen von Dr. Doris Roller, begrüßte Joerg Roller, der Organisator der Kunstausstellung, die zahlreich erschienenen Gäste, unter ihnen den stellvertretenden Landrat Joachim Hien. Und natürlich die Künstlerin Heike Bayreuther und Helga Singer, die ebenfalls zwei Bilder zur Ausstellung beisteuerte und später die Laudatio auf die Künstlerin hielt.

Roller kündigte an, dass das Wort in all seinen Facetten im Mittelpunkt stehen würde und auch alle Anwesende die Möglichkeit hätten, ihren Wortbeitrag zu leisten. Damit leitete er in ein Wortspiel über, bei dem die Besucher Satzteile anhand von vorbereiteten Karten zu neuen Sätzen bildeten. Bei dieser aufgelockerten Stimmung gelang Helga Singer der Einstieg in ihre Laudatio spielend, bei der sie sich zuerst mit dem Begriff Kunst im Allgemeinen beschäftigte. Sie zitierte Oscar Wilde, der meinte: „Wenn ein Werk etwas in mir zum Schwingen bringt, dann ist es für mich Kunst. Egal, ob es mich provoziert, ob es mich ärgert oder Freude weckt, Glücksgefühl oder Trauer."

An drei exemplarisch ausgewählten Exponaten der Ausstellung erläuterte Singer, dass es bei Kalligrafie um mehr gehe als um das handwerkliche, technische Geschick mit Raum, Papier, den Farben und vor allem den Schreibwerkzeugen umzugehen, sondern darum, Stimmung zu erzeugen, etwas im Menschen in Schwingung zu bringen. Die Meisterschaft sei dann erreicht, wenn Worte, Text, die Gestaltung und das Handwerk zusammenkommen und neuen Sinn ergeben.

Die Künstlerin selbst lud zu einem Rundgang durch die Ausstellung und die Besucher konnten erkennen, dass Kalligrafie mehr ist als schön geschriebene Gedichte und Sinnsprüche, sondern eine Kunstform, die sich mit einem Text und die Umsetzung in eine Gestaltung auseinandersetzt. Die Besucher und Besucherinnen waren beeindruckt von der Vielfalt der kalligrafischen Werke, der Palette der Gestaltungsmöglichkeiten und ließen den gelungenen Abend bei Häppchen und angeregten Gesprächen ausklingen.