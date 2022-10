Hündin Bella ist endlich wieder da - sie wurde fast einen Monat gesucht

Ein aufmerksamer Hofbesitzer hat die entlaufene Hündin gesichtet. Nun ist sie sicher bei ihrer Familie in Dillingen – auch dank Döner Kebab.

"Hurra" ist das erste Wort, das in der Nachricht steht. Denn, tatsächlich, ist die entlaufende Hündin Bella wieder zu Hause. Wie berichtet, ist das Tier, das aus Griechenland gerettet wurde, nach nur wenigen Tagen bei ihrer neuen Familie in Dillingen-Schretzheim entlaufen. Es hat sich bei den Zuggleisen erschrocken.

Seither, und es war nun fast ein Monat, ist die schüchterne Hundedame verzweifelt gesucht worden – von der Familie, professionellen Tiertrainern und mit großer Unterstützung vom Team von "Hund entlaufen Heidenheim/Brenz und Umgebung". Nun die erleichternde Nachricht: Bella ist wieder da.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein aufmerksamer Hofbesitzer, der gleichzeitig Jäger ist, Bella gesichtet. Er hatte mitbekommen, dass sie gesucht wird – auch dank des Aufrufs in der Heimatzeitung. Das Tier war mehrmals auf seiner am Hof installierten Wildkamera zu sehen. Bereits nach der ersten Sichtung sei eine Futterstelle eingerichtet worden, die der Besitzer freundlicherweise täglich versorgte, teilt der Verein mit. An einem Morgen hatte er Bella dann auch tatsächlich, sozusagen persönlich zu Gesicht bekommen, und die Helfer und Helferinnen sofort informiert. "Da war uns klar, dass wir sofort handeln mussten. Eine spezielle Falle wurde im Allgäu geholt, zum Sichtungsort transportiert und mit Kebab bestückt, damit der Duft des leckeren Essens Bella anzieht", schreibt das Team der Tierschutzorganisation, das sich auf eine lange Nacht eingestellt hatte.

Nachts um 22.45 Uhr war es dann so weit. Die Live-Überwachungskamera zeigte, wie Bella im Anmarsch war und sie fackelte nicht lange: rein, fressen, Klappe zu. Sofort sei eine Helferin aus Schretzheim, die im Katzentierschutz engagiert ist, losgefahren, um zu gewährleisten, dass Bella in der Falle ruhig bleibt, bis das Sicherungsteam eintrifft.

Die entlaufene Hündin aus Dillingen muss sich noch erholen

Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Bella benötigt nun ganz dringend ein neues Zuhause, die bisherige Familie ist nur vorübergehend eingesprungen. Die Verantwortlichen schreiben: "Wir telefonieren uns die Finger wund, wohl wissend, dass Bella nicht auf die Schnelle vermittelt werden wird. Sie hat es nach dieser dreiwöchigen Odyssee so verdient, einen Platz für immer zu finden. Alle Daumen und Pfoten müssen für sie gedrückt werden." Aktuell schläft die tapfere Hündin viel, sie müsse sich von den Strapazen der zurückliegenden Tage erholen. Bei Interesse und weitere Fragen kann folgende Telefonnummer angerufen werden: 0177/3640558. (AZ)

