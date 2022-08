Dillingen

06:30 Uhr

So war das Konzert vom New Yorker Starorganist David Briggs in Dillingen

Plus Der berühmte britische Organist David Briggs hat am Samstag in der Dillinger Basilika ein Konzert gespielt. Mit seiner Musik begeisterte er das Publikum.

Von René Brugger

Spannung lag in der Luft, als das knapp 400-köpfige Publikum am vergangenen Samstag auf den Beginn des Orgelkonzertes in der Dillinger Basilika wartete. Denn kein Geringerer als ein Weltstar war angekündigt­ – der New Yorker Organist David Briggs. Mit einem langen, majestätischen C-Dur-Akkord eröffnete der britische Organist David Briggs sein Konzert „Organ Fireworks“. Was der Künstler im Rahmen seiner Europa-Tournee darbot, war tatsächlich ein „Feuerwerk“, das die Sandtner-Orgel orchestral erklingen und die Basilika erbeben ließ.

