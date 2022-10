Die Stadt Gundelfingen hat noch "zahlreiche Baustellen"

Plus Schulen und Feuerwehr - Gundelfingen hat einige Großprojekte. Bei der Bürgerversammlung in Echenbrunn geht es aber auch um das neue Baugebiet und einen Radweg.

Mit der persönlichen Erklärung, dass sie aus familiären Gründen bei der nächsten Bürgermeisterwahl im März nächsten Jahres nicht mehr antreten werde, beendete Bürgermeisterin Miriam Gruß ihren Vortrag bei der Bürgerversammlung für den Stadtteil Echenbrunn im Hotel Sonne. Recht überrascht reagierten die rund 60 Versammlungsbesucher im Stadtteil nicht, die Nachricht hatte sich nach der ersten Bürgerversammlung in Gundelfingen wie ein Lauffeuer verbreitet.