Frei sein und frei bleiben am Beispiel eines Garten-Erlebnisses

Dieter Kogge denkt in seinem christlichen Wort über die Freiheit nach. Was dies mit einem Kanarienvogel zu tun hat.

Liebe Leserinnen und Leser,

im Juli war er plötzlich in unserem Garten: dieser außergewöhnlich schön gefärbte Kanarienvogel. Saß mal hie und mal da. Liebte den freien Ausblick auf die Blütenmeere der Beete und Rabatten. Ich sprach ihn an, und er guckte interessiert, flog dann aber wieder weiter. Frei wie er war.

Am nächsten Nachmittag war er wieder da. Am übernächsten auch. Es gefiel ihm bei uns. Woher er kam? Keine Ahnung. Aber warum bei uns? Da entdeckte ich, dass er von seinen Ausgucken abtauchte. In den Lavendel. Er blieb dort immer länger. Er liebte offenbar die Blüten und Samen. Einmal entdeckte ich ihn im Vorbeigehen, wie er mit gespreizten Flügeln – Beine frei – in den Zweigen aalte und sich am Genuss labte. Scheinbar schwerelos. Seine Vorsicht hatte er verloren.

Berauscht von Lavendel

Ich fragte ihn: „Was machst du denn, wenn der Winter kommt?“ Das interessierte ihn natürlich nicht. Wenig später lag er wie abwesend unter dem Lavendel am Boden. Ja, hier sind oft Katzen unterwegs. Aber der kleine Prachtkerl hätte es wahrscheinlich kaum noch bemerkt, wenn er gefressen worden wäre. So berauscht lag er da von der Droge des duftenden Lavendels.



Frei wie ein Vogel. Ein entflogener Vogel. Ein Lebensgefühl, das wir uns wünschen. Und zu einem großen Teil haben uns die letzten Generationen dies für einige Länder der Erde erarbeitet.

Menschen hätten die Kapazität dauerhaft in Freiheit zu leben, wenn sie sich in ihrer Freiheit von zwischenmenschlichen Werten leiten ließen. „Die Freiheit, den Nächsten ganz praktisch zu lieben …“ „Die Freiheit, einander höher zu achten als uns selbst …“ „Die Freiheit, in der Wahrheit zu bleiben, auch wenn das nicht gleich meinen Zielen dient.“

Wir alle können zwischenmenschliche Wärme leben und aktiv für Andere da sein. Lokal und global. Wir können wachsam darauf achten, dass wir uns nicht wie der Vogel einlullen lassen von dem „Immer mehr für mich“ des Dauerkonsums auf Kosten anderer. Und wir können wach sein, wenn uns faktenfreie, stimmungsmachende Slogans verstören und spalten sollen, die am Ende doch nichts anderes können, als uns in ihren ausgrenzenden undemokratischen Käfig zu sperren. Berauscht augenverschließend vor der Komplexität der globalen Gefahren und Einflüsse.

Am Sonntag wählt Bayern in demokratischer Freiheit. Wie lange noch? Ehrenamtliche setzen sich ein. Bei der Wahl und wieder nach der Wahl – für die Freiheit.

Zur Freiheit hat uns Christus befreit!

So steht nun fest und lasst euch nicht

wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!

Galater 5,1





Dieter Kogge, Integrationsberater. Evangelisch-Lutherischen Kirche Dillingen, Syrgenstein