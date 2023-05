Goldene Hochzeit: "Doppelwumms" im Hause Brenner in Fristingen

Ferdinand und Walli Brenner feiern am Freitag ihre goldene Hochzeit. Kurz zuvor gab es schon einen runden Geburtstag.

Für die Fristingerin Walli Brenner gehen die Festtage gerade nicht aus. Kurz nach ihrem 70. Geburtstag kann sie mit ihrem Ehemann Ferdinand am heutigen Freitag das Fest der goldenen Hochzeit feiern.

Die Sympathien der beiden reichen noch weiter zurück. Beide Jubilare stammen von kleinen Bauernhöfen in der Fristinger Ortsmitte. "Da nur wenige Häuser zwischen uns lagen, haben wir uns schon in jungen Jahren beim Straße kehren mit den Besen zugewinkt", erzählt Walli Brenner.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

„Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah!“ dachten sich dann wohl beide und heirateten am 5. Mai 1973. Die Eltern der Braut mussten damals noch ihr Einverständnis beim Standesamt abgeben, da Walli Brenner nach damaliger Rechtslage noch minderjährig war. Nach einem Jahr wurde Sohn Mario und nach vier weiteren Jahren die Tochter Tanja geboren. Die Familie war komplett.

Jährlicher Höhepunkt des Familienlebens ist eine Woche Urlaub in Bibione. Das große Hobby der ganzen Familie stellte das Tennisspiel dar. Ferdinand Brenner war auch Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender des TC Fristingen. 16 Jahre übernahm er auch als Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbanken Fristingen und Aschberg Verantwortung.

Als gemeinsames Lebenswerk betrachtet das Ehepaar den Aufbau der Brenner GmbH & Co.KG. Die Firma erstellt mittels der Technik des Wasserstrahlschneidens Kunststoffteile und ist als Zulieferer für viele Industrien und Branchen tätig. Mehr als 600 Millionen Teile pro Jahr werden auf alle fünf Kontinente exportiert. Die Firma mit etwa 45 Mitarbeitenden wird zwischenzeitlich von Sohn Mario als geschäftsführendem Gesellschafter mit Erfolg geführt.

Lesen Sie dazu auch

Zweimal im Jahr geht es zu Tochter Tanja nach England

Nach dem Ausscheiden aus dem beruflichen Alltag genießt das Jubelpaar die Nähe zur Familie des Sohnes mit Enkelin Veronika sowie zu den Mitarbeitern und den langjährigen Freunden. Zweimal im Jahr freuen sich Ferdinand und Walli Brenner auf den Besuch bei ihrer Tochter Tanja in England. Diese leitet dort die Qualitätsabteilung an einer Forschungsanstalt der Universität und lebt mit Mann und Tochter Annabel und Sohn Dominic in Oxford. Für den weiteren Lebensweg hoffen die beiden auf lang anhaltende Gesundheit, die es ihnen ermöglicht, aktiv zu bleiben, zu reisen und zu radeln.

Auf Geschenke zu den Festtagen wurde zugunsten der Kartei der Not verzichtet. So können jetzt 1000 EUR an das Leserhilfswerk unserer Zeitung überwiesen werden. (AZ)