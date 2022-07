Neue Wendung: Der TSV Wittislingen ist nun doch Kreisklassist

Plus Diese Fußball-Geschichte ist unglaublich: Der TSV Wittsilingen steigt nun doch in die Kreisklasse auf. Wie es zu dieser neuen Wendung kam.

Es ist eine unglaubliche „Never ending story“ in der Fußball-Provinz Schwaben: Nachdem nach Abschluss der Relegationsspiele im vergangenen Mai der TSV Wittislingen als Vizemeister der A-Klasse West II sein letztes Spiel verloren hatte, schienen die Aufstiegsträume geplatzt. Doch dann ergab sich für die Egautaler ein Hintertürchen, nachdem durch glückliche Resultate anderer Relegationsspiele einer von insgesamt 56 Kreisklassen-Plätzen im Fußball-Kreis Donau frei geblieben war. Diesen letzten Platz wollte aber auch der SV Ederheim für sich reklamieren, obwohl dieser als Tabellenvorletzter der Kreisklasse Nord I im Abstiegsendspiel gegen den SV Wortelstetten, Vorletzter der Kreisklasse Nord II, mit 0:1 den Kürzeren gezogen hatte.