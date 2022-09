Glött

vor 34 Min.

Glötter Eltern müssen künftig mehr für ihre Kinder zahlen

Plus Der Gemeinderat diskutiert über neue Gebühren. Bei der Sitzung werden auch die ersten Pläne für den neuen Kindergarten vorgestellt – ein Millionenprojekt.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

In der Gemeinde Glött wird es in rund zwei Jahren einen neuen Kindergarten mit Kinderkrippe geben. So jedenfalls sind die Planungen des Gemeinderates – was bereits mit dem Erwerb des ehemaligen Würtle-Anwesens eingeleitet wurde. Denn dort, wie berichtet, soll die Einrichtung im Dorf im Aschberg entstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .