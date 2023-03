16-Jähriger Dieb flieht aus Laden

Der Jugendliche hat nicht genügend Geld dabei. Doch seine Flucht ist nicht erfolgreich.

Ein 16-Jähriger legte am Samstag gegen 19 Uhr in der Georg-Weinhart-Straße mehrere Waren im Wert von rund 15 Euro auf das Kassenband, um diese zu bezahlen. Als er kurz darauf feststellte, nicht genug Bargeld bei sich zu haben, nahm er die Gegenstände an sich und rannte aus dem Verbrauchermarkt. Nach wenigen Metern konnte der junge Mann durch Mitarbeiter des Ladens angehalten werden. Der 16-Jähriger wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben. (AZ)