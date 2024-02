Auseinandersetzung in Lokal

Ein 34-Jähriger wollte trotz Aufforderung ein Lokal in Gundelfingen nicht verlassen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Bar in der Gundelfinger Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und dem Ladeninhaber. Da der 34-Jährige sich im Lokal bereits zuvor danebenbenommen hatte, soll der Inhaber ihn zum Gehen aufgefordert haben. Dem kam er jedoch laut Polizeiangaben nicht nach. Nach einem weiteren Versuch des Inhabers fiel der 34-Jährige aufgrund seiner starken Alkoholisierung um und riss dabei den Ladeninhaber mit zu Boden. Bei dem Sturz verletzte sich der 34-Jährige leicht, er wurde ambulant behandelt. Gegen den Mann wird nun polizeilich wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. (AZ)