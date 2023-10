Krimiautorin begeistert im Bleichestadel

Karoline Eisenschenk hat bei ihrer Lesung ihres vierten Regionalkrimis "Fahnenweihe" auch Einblicke in ihre Arbeit als Buchautorin gegeben.

Die niederbayerische Autorin Karoline Eisenschenk hat im Rahmen der Landkreis-Kulturtage im Gundelfinger Bleichestadel aus ihrem vierten Regionalkrimi "Fahnenweihe" vorgelesen. Die 26 interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer waren begeistert. Karoline Eisenschenk gab auch persönliche Einblicke in ihr Leben als Autorin. Sie erzählte, wie sie zum Schreiben von Krimis kam und wo die Vorteile liegen, an keinen Verlag gebunden zu sein.

Im Buch ist erneut das fiktive Neukirchen Schauplatz des Geschehens, ein liebenswertes Dorf unweit von Landshut. Und auch der emeritierte Münchner Geschichtsprofessor Gregor Cornelius spielt zum wiederholten Male die Hauptrolle. An einem Abend findet er die Leiche der jungen und schönen Fahnenbraut Elena Ziegler im Dorfbach. Ob es am Ende eine Verbindung zu den anderen schrecklichen Dingen gibt, die in Neukirchen passieren, ... (AZ)