Tosender Beifall für "Miss Verständnis" im Haunsheimer Schloss

Zwei Kabarettistinnen bringen im Haunsheimer Schloss das Publikum zum Lachen – natürlich in gewohnter totaler Selbstüberschätzung.

Nach einer Autopanne doch noch pünktlich und frisch gekürt als "Miss ADAC" gastierte die Kabarettistin Constanze Lindner alias "Miss Verständnis" am vergangenen Freitag im Schloss Haunsheim und räumte so manches Missverständnis aus dem Weg, so zum Beispiel das missverstandene Verhältnis zum eigenen Bauch, in dem ja nur Gutes drin sei.

Constanze Lindner wird in Haunsheim geehrt

Gekonnt zog Constanze Lindner das Publikum in den Bann ihrer Figuren. So erläuterte "die Oma" dem Publikum ausführlich, wie sie für ihr "Enkele" KDW aus Hostien der nebenan gelegenen Kirche Süßigkeiten kreiere. Auch Cordula Brödke erntete Lachsalven des begeisterten Publikums für ihr unbedarftes, aber planvolles Vorgehen, sich als Zukunftsreisende einen Mann zu angeln und der im Publikum sitzenden jetzigen Partnerin des Mannes zu erklären, dass sie in drei Monaten mit ihm zusammen sein werde. Alles bei gewohnter totaler Selbstüberschätzung der Protagonistin.

Nach tosendem Beifall wurde Constanze Lindner dann von dem ehemaligen Vorsitzenden des veranstaltenden Freundeskreises Schloss Haunsheim, Dieter Hoffmann, mit einem Geschenk zum 30-jährigen Bühnenjubiläum überrascht, worauf sie schlagfertig und charmant parierte. (AZ)