Neubau und OP-Roboter: Klinikum Heidenheim wird modernisiert

So soll das neue Haus L aussehen: Es entsteht neben dem Bettenhaus C (mit Hubschrauberlandeplatz, links im Bild) im Südwesten des Klinikgeländes.

Plus Auf dem Krankenhausgelände in Heidenheim sollen neue Kreißsäle, Bereiche für invasive Kardiologie, Endoskopie und Urologie und die Kinderklinik entstehen. Die Kosten: 138,5 Millionen Euro.

Der Kreistag in Heidenheim hat beschlossen, das Klinikum mit 65 Millionen Euro zu unterstützen. Davon fließen 4,5 Millionen Euro in die Anschaffung von hochmodernen OP-Robotern, 60,5 Millionen Euro bezahlt der Landkreis für den nächsten Bauabschnitt der Kliniksanierung. Dieser wird insgesamt 138,5 Millionen Euro kosten, wovon das Land Baden-Württemberg 78 Millionen Euro übernimmt. Noch im Juli sollen die Rohbauarbeiten für das neue Gebäude L ausgeschrieben werden. Bei einer Beauftragung im November oder Dezember hoffen die Verantwortlichen, dass der Bau des neuen Gebäudes im Januar 2024 beginnen könnte. Der dafür erforderliche Abriss und der Aushub der Baugrube sind bereits im vergangenen Jahr erfolgt.

Landrat Peter Polta sprach in der Kreistagssitzung von einer „wichtigen Weichenstellung“ für das Klinikum, die das Gremium dann auch einstimmig vornahm. Das Förderangebot des Landes von 78 Millionen Euro bezeichnete Polta als „vergleichsweise hohe Förderung“, die das Ergebnis guter und harter Verhandlungen gewesen seien. Dr. Dennis Göbel, Geschäftsführer des Klinikums, stellte den Stand der Planungen für das neue Haus L vor. Es entsteht südwestlich auf dem Klinikgelände, und zwar dort, wo das Bettenhaus A und die Strahlentherapie abgerissen wurden. Es soll neue Kreißsäle enthalten, Bereiche für Eingriffe in der invasiven Kardiologie, der Endoskopie und der Urologie, die Kinderklinik inklusive der Kinderambulanz und eine Wahlleistungsstation. Außerdem finden hier in Zukunft die Personalumkleide, der Reinigungsdienst und die Bettenaufbereitung einen Platz.

