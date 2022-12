Bei Sarahs Leckereien in Hermaringen ist alles selbst hergestellt

Für ihren Laden in Hermaringen bereitet Sarah Gioia von Hausmannskost bis zu ungewöhnlichen Spezialitäten alles selbst zu. Ihre Liebe aber gilt den süßen Sachen.

Ein fruchtiger Aufstrich aus Trauben, Chili und Minze, das klingt ja schon ziemlich ungewöhnlich. Genau das Richtige für ausgefallene Geschmäcker, findet Sarah Gioia, die immer wieder gerne neue Rezepte ausprobiert. Mit ihrem kleinen Laden an der Hermaringer Friedrichstraße hat sich die junge Mutter von Drillingen einen Traum erfüllt und einen guten Kompromiss für sich gefunden. Die Arbeitszeiten in der Gastronomie konnte die gelernte Köchin nicht mit der Familie unter einen Hut bringen. Jetzt hat Gioia zwar auch sehr lange Tage, aber sie kann sich um ihre drei Jungs kümmern, wenn die aus dem Kindergarten kommen, und trotzdem ihre Leidenschaft fürs Kochen und Backen ausleben.

Mitten in der Pandemie hat sie den kleinen Laden in ihrem Wohnhaus eröffnet. Das Angebot reicht von deftiger schwäbischer Hausmannskost über italienische Spezialitäten bis hin zu Torten. Oftmals vereinen sich in den Rezepten die schwäbischen Wurzeln von Sarahs Familie mit den sizilianischen der Familie ihres Mannes Patrizio. Lebensmittel wegwerfen, das geht für Gioia gar nicht, und nicht selten entsteht aus restlichen Zutaten eine Idee für ein neues Chutney oder ein Fruchtaufstrich. Ob es der Versuch auch ins Regal schafft, darüber entscheiden die Vorkoster in der Familie.

Die Gerichte gibt es bei Sarahs Leckereien in Hermaringen im Schraubglas

Gioia hat in ihrer Ausbildung im ehemaligen Salzburger Hof in Giengen von der Pike auf gelernt. Hier sei alles selbst gemacht worden, erinnert sie sich heute noch gerne. Keine Selbstverständlichkeit, wie sie bei ihrer Arbeit in einem Viersternehotel in Österreich erlebte. Interessante Erfahrung, sagt sie, aber sie habe schnell gemerkt, dass das nicht ihr Weg ist. Wenn es in allen Töpfen dampft und brutzelt, läuft sie dagegen zur Höchstform auf. Sarah Gioia kocht mit Leidenschaft, Stress sieht für die Mama von Drillingen anders aus.

Ob Wildgulasch oder Hühnerbrühe, Linsen oder Kartoffelsuppe – bei Sarahs Leckereien wird man fündig. Die Gerichte werden in großen Schraubgläsern für einige Monate haltbar gemacht. Eine besondere Spezialität sind die Maultaschen, für die auch Kundinnen und Kunden extra nach Hermaringen fahren, und die es ins Sortiment eines Supermarktes in Giengen geschafft haben.

Kochen ist ihre Leidenschaft der Ladenbesitzerin aus Hermaringen

Aber auch wenn Kochen ihre Leidenschaft ist: "Mein Herz hängt an den süßen Sachen", gesteht sie. Obwohl sie selber lieber herzhaft isst, liebt sie das Backen und Verzieren von Torten, Keksen und Pralinen. Wenn es so richtig ins Detail geht und dort noch ein Buttercreme-Tupfer und da noch eine Blüte oder Zuckerperle fehlt, scheint sie einen endlosen Geduldsfaden zu haben. Das hat sich herumgesprochen, und so hat Sarah Gioia sogar schon Hochzeitstorten auf Bestellung gebacken. Wie sie das alles auf die Reihe bekommt, bleibt wohl ihr Geheimnis. Einfach nur aufs Sofa sitzen, das sei gar nicht ihr Ding, sagt sie.