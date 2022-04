Höchstädt/Gersthofen

15:33 Uhr

Kolping schickt tonnenweise Hilfsgüter in die Ukraine los

Plus Der erste Transport aus Gersthofen ist bereits in der Ukraine angekommen – mit Spenden aus dem Kreis Dillingen. Diese Menschen wollen helfen.

Von Gerald Lindner und Berthold Veh

Angesichts des Kriegs in der Ukraine haben die Kolpingsfamilien im Diözesanverband Augsburg eine Hilfsaktion gestartet. Zahlreiche Hilfsgüter werden für die Menschen im Kriegsgebiet gesammelt. In diesen Tagen fuhr der erste Hilfstransport von der zentralen Sammelstelle in Gersthofen ab, die Spenden kamen dabei auch aus dem Kreis Dillingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .