Tierheim in Höchstädt pocht weiter auf ein neues Katzenhaus

Zu viele Katzen leben derzeit im Höchstädter Tierheim. Die Zustände sind aus Sicht der Mitarbeiterinnen nicht tragbar. Nun gibt es Unterstützung für den Papierkram.

Der Quarantänecontainer für Katzen und der anschließende Katzenzwinger im Höchstädter Tierheim sind voll. „Das ist für diese Jahreszeit ungewöhnlich“, sagt Ariane Dallmaier, Leiterin des Tierheims und Vorsitzende des Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen. Der Verein ist Betreiber des Tierheims. Dallmaier und ihre Stellvertreterin, Melanie Gorcica, führen die vielen Vierbeiner im landkreisweit einzigen Tierheim nicht nur auf die steigenden Kosten auch für die Tierhalter zurück. „Weil viele ausgesetzte Katzen nicht gekennzeichnet sind und vor allem nicht kastriert wurden, sind sie für uns auch niemandem zuzuordnen.“ Sie plädieren daher schon länger eindringlich für die Umsetzung der sogenannten Katzenschutzverordnung auch im Dillinger Landkreis. Doch die Katzenflut ist nicht das einzige Problem, das das Heim und der Tierschutzverein bewältigen müssen.

Würde eine Katzenschutzverordnung umgesetzt und durch eine Landesregierung oder einer von ihr beauftragten Behörde rechtlich abgesichert, könnte man sich auf einen Paragrafen des Tierschutzgesetzes berufen. Dieser besagt, dass die zunehmende Population verwilderter Katzen sowie Straßenkatzen durch Kastration und anschließende Kennzeichnung verringert und die damit einhergehenden Probleme minimiert werden könnten. Freigängerkatzen müssten gechipt und kastriert sein. „Wir könnten für den Rest, der bei uns landet, die Kosten für Kennzeichnung und Kastration mit der entsprechend benannten Behörde abrechnen“, so Dallmaier. Damit wäre eine der vielen Aufgaben, die das Tierheim seit Jahrzehnten leistet, finanziell leichter zu stemmen.

Marode Bausubstanz und hohe Heizkosten beschäftigen das Tierheim

Weiter beschäftigen die beiden bei den derzeit niedrigen Temperaturen die extrem hohen Kosten für die Heizlüfter in den maroden, nicht isolierten Katzencontainern. „Und im Sommer sind es die Ventilatoren gegen die Hitze, die uns jeden Monat viel zu viel Geld kosten“, sagt Dallmaier. Sie beschreibt die Lage im Quarantänezwinger, in dem diejenigen Samtpfoten untergebracht sind, die noch nicht entwurmt, geimpft und medizinisch untersucht wurden: „Wir müssen ständig die Käfige von unten nach oben wechseln, denn diese Tiere sind innerhalb kurzer Zeit eiskalt, ebenso ihr Wasser und Futter, da helfen auch nicht die Styroporplatten, die wir provisorisch auf den Boden gelegt haben.“ Und weiter: „So viel Wärme, wie ein isolierter Raum oder Container oder ein neu gebautes Katzenhaus speichert, bringen wir dort selbst mit dem besten Heizlüfter nicht zustande.“ Sie spielt auf die Pläne an, ein neues Katzenhaus zu errichten. Die Bürgermeister des Landkreises sind sich laut Tobias Steinwinter, dem Kreisvorsitzenden des Gemeindetags, einig, dass ein neues Katzenhaus notwendig ist.

Zur Erinnerung: Das vom Tierschutzverein betriebene Tierheim übernimmt für die Kommunen im Landkreis die medizinische Versorgung sowie die Vermittlung von aufgefundenen Tieren. Es wurden allerdings jahrzehntelang die eklatant marode Infrastruktur auf dem Gelände und der Mangel an Helfern und Helferinnen ignoriert – in diesem Zusammenhang gab es viel Kritik, auch am ehemaligen Vorsitzenden des Tierschutzvereins.

Tierschutzverein hat neuen Unterstützer

Inzwischen ist wenigstens allseits die als dramatisch zu bezeichnende Situation anerkannt. Und: seit wenigen Monaten bekommen Dallmaier und Gorcica kompetente Unterstützung in den notwendigen Verwaltungsaufgaben von Hermann Berwe. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende studierte Chemiker mit Doktortitel lebt seit 18 Jahren in Binswangen und arbeitete im Management im Meitinger Unternehmen SGL Carbon. „Ich las von den Problemen des Tierheims und bin als Erstes beim Verein Mitglied geworden“, sagt Berwe. Denn wenn er eigentlich seinen Ruhestand genießen wollte, ließen ihn die Sorgen dort nicht los. „Ich hab’ selbst einen Hund und ich will mithelfen, die Vereinsstruktur auf solide Füße zu stellen und die damit einhergehende Unterstützung für den Betrieb des Tierheims wesentlich vorantreiben.“

Er beschreibt die Vereinsvorsitzende und Tierheimleiterin Ariane Dallmaier als, „wahnsinnig engagierte, ehrliche und authentische Person“, allerdings seien sie und ihre Stellvertreterin, Melanie Gorcica, operativ überlastet. Auch hier will er helfen. Er habe sich bereits der Verträge mit den Kommunen angenommen, ordentliche Personalverträge erarbeitet und will einen Etat für das kommende Jahr erstellen. Ebenso sei ihm die rechtlich korrekte Formulierung der Vereinssatzung ein Anliegen.

Den von ihm bereits eingeleiteten informellen Austausch mit den Bürgermeistern, deren Vorsitzenden und Landrat Markus Müller, bezeichnet er als positiv: „Wenn wir unsere Finanzen ordnen und Zahlen für die Kämmerer liefern, haben die das Material, um sich des finanziellen Jahresbeitrags und der nötigen Unterstützung beim Bau einer neuen Katzenunterkunft anzunehmen.“ Bezüglich der Katzenschutzverordnung sagt er: „Wir würden die Kommunen mit Daten und Fakten beraten.“ Dallmaier fügt hinzu: „Da das Tierheim derzeit ohnehin viel zu wenig Platz hat, können wir deshalb auch nicht mehr an Unterstützung leisten.“