Michl Müller: Ein Dreggsagg tritt in Höchstädt auf

Der Kabarettist zieht in seinem Programm einmal quer durch die Kulturlandschaft, und geht auch ironisch auf unterschiedliche Einstellungen bei den Generationen ein.

Mit epischer Musik, hellen Lichtern und Standing Ovation des Höchstädter Publikums erscheint Michl Müller Freitag auf der Bühne der Nordschwabenhalle Höchstädt.

In seinem typischen T-Shirt präsentiert Müller zu Beginn sein neues Lied und stimmt mit der Refrainzeile „Das fühlt sich gut an“ schon die richtige Stimmung an, die sich auch den ganzen Abend halten wird. Auch sein T-Shirt-Aufdruck „Dreggsagg“ zeigt seinen Humor, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. So erzählt er den Höchstädterinnen und Höchstädter stolz von seinen über 20 neuen Songs. „Aber keine Sorge, die müssen Sie sich heute Abend nicht alle anhören“, fügt er dann jedoch mit einem wissenden Grinsen hinzu. Alle 20 Lieder hat das Publikum zwar tatsächlich nicht zu hören bekommen, am Ende des Abends dröhnte dennoch der Kopf von zehn verschiedenen Ohrwürmern, bei denen von „Du bist mein Ünterhos“ über „Es steht nix komisch weg und es blutet auch ned“ bis zu „Männer, die bügeln sind sexy, hat man mir gesagt“ die absurdesten Themen abgedeckt waren.

Der Generationenkonflikt wird ironisch überzeichnet

Mit jedem Lied war auch eine kleine Geschichte verbunden. So bezeichnet Müller alle Jahrgänge ab 1990 als Weicheier, während sein Jahrgang natürlich der Beste aller Zeiten gewesen sei. Sie hätten nämlich nicht den ganzen Tag vor ihren Handys gesessen. „Wir haben immer draußen gespielt! Auch im Winter! Bei Minus 30 Grad! Barfuß! Und solange nix komisch wegsteht und nicht blutet, wurde auch weitergespielt!“ Das habe ihn gleich für einen Song inspiriert.

Er sei aber nicht einer von denen, die sagen „Früher war alles besser“. Da seien die Gummistiefel schließlich noch aus Holz gewesen. Aber vielleicht sei man früher einfach zufriedener gewesen, überlegte Müller. „Als ich noch Single war, war ich der glücklichste Mensch!“

Sein satirischer Humor gepaart mit seinem fränkischen Dialekt, der auch Themen wie den Tod der Queen von England nicht auslässt oder die deutsche Politik behandelt, wird mit viel Gelächter belohnt. Und auch das Thema der letzten Jahre hat nicht gefehlt: Corona. Mit dem Satz „Man sagt früher und meint 2019“ spricht er die vielen Veränderungen an, darunter auch das viele Desinfizieren und Hände waschen. „Das war ein Schock für alle Männer – auf einmal müssen auch wir nach dem Urinieren unsere Hände waschen.“ 2020 sei das Jahr gewesen, in dem sich die Männer auf der Toilette umgeschaut und gedacht hätten „Ach, dafür sind die Waschbecken da“. Auch das Fernsehen sei während des Lockdowns wieder in Mode gekommen, doch warum es Sendungen wie „Bauer sucht Frau“ gibt, sei für ihn unverständlich – bei den Typen, die dort mitmachen würden. „Jede normal sterbliche Frau nimmt doch ihre Beine in die Hand und schaut, dass sie bis nach Dillingen rennt. Am besten gleich ins Kloster!“

Es braucht einen gescheiten Kalkreiniger

Doch vor allem ein Thema brachte Müller an diesem Abend in Rage: sein Hausumbau. Der war für den Kabarettisten ein nervenaufreibendes Projekt, das er mit der Imitation seines scheinbar unkonventionellen Architekten Rudis und dessen nicht selten genutzten Satz „Also ich sehe hier …“ dem Publikum so nachvollziehbar rüberbrachte, dass man selbst als Höchstädter bald von Rudi genervt war – und das, ohne ihn getroffen zu haben. Während Rudi in Müllers Badezimmer also eine perfekte Vision von schwarzen Armaturen sieht, hatte Müller ihm dazu nur zu sagen: „Dann brauch ich aber einen gescheiten Kalkreiniger, sonst ist hier nach zwei Wochen wieder alles weiß.“

Nach einer Pause begrüßt der Kabarettist sein Publikum mit der Frage, ob alle gut „getrunken und gepisst“ hätten. „Ja? Super, dann haben wir ja 2 G – wir sind sicher!“

Als er dann wieder einmal eines seiner Lieder anstimmt, erklärte er dem Publikum freudig, es wäre ein Schlager im Stil von Kerstin Ott. „Aha und schon ist die Stimmung unten“, fügt er hinzu, als eine begeisterte Reaktion des Publikums ausblieb. Das änderte sich jedoch während des Liedes und Müller bemerkt mit einem Grinsen „Das kann nur Schlager: Alle sitzen da und klatschen und singen fröhlich 'Du bist mein Ünterhos'“.

Die Botschaft: "Lasst Euch nicht verrückt machen"

Auch eine Urlaubsstory aus Sylt gibt Müller zum Besten. Er sei an einem menschenleeren Strand entlanggelaufen, bis er eine Stimme gehört habe, die ihm zurief „He Sie, bleiben Sie mal stehen!“. Freudig habe er sich zu dem Mann umgedreht, mit dem Gedanken „Aha, da hat mich jemand erkannt.“ Obwohl ihm auffiel, dass er leider keine Autogrammkarten dabeigehabt hatte, lief er zu dem Mann. Als der ihn fragte, ob er sich denn vorstellen könne, warum er ihn angehalten habe, antwortete er selbstbewusst, dass er sich das schon denken könne und lächelte den Mann freundlich an. Der nickt begeistert und sagt ihm: „Gut, dann können Sie mich ja eincremen.“ Das sei der Moment gewesen, als ihm bewusst wurde, er müsse wieder auf die Bühne.

Seine Show beendet Michl Müller mit einer wichtigen Message – jedoch trotzdem nicht ohne eine Prise seines ironischen Humors. Er spricht die schlimmen Dinge an, von denen in letzter Zeit in den Nachrichten berichtet wird, wie Krieg und Klimakrise und betont, wie unwichtig im Vergleich dazu beispielsweise ein – wenn auch zugegebenermaßen sehr anstrengender und nerviger – Hausbau sei. Und so verabschiedet er sein Publikum mit den Worten: „Lasst Euch nicht verrückt machen, seid lieber selber verrückt – und am besten verrückt nach Müller.“ Natürlich durften auch am Schluss noch weitere, wenn auch gekürzte Versionen seiner Lieder nicht fehlen.