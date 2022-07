Schülerinnen und Schüler lernen Weg zum Traumjob im Höchstädter Schloss

Die Berufsintegrationsklasse des Berufsschulzentrums sammelt an einem besonderen Ort Erfahrungen. Und jeder bewirbt sich für seinen Traumjob.

Neu in Deutschland? Andere Kultur? Anderes Schulsystem? Ich werde mit der Schule fertig und soll eine Ausbildung anfangen, aber wie geht ein Vorstellungsgespräch in Deutschland? Diese und weitere Fragen stellen sich immer wieder die Schülerinnen und Schüler der Berufsintegrationsklassen am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Höchstädt. Ziel der Berufsintegrationsklassen ist die Vermittlung schulrelevanter Inhalte zur Förderung der Ausbildungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, damit sie in einer dualen Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule den Anforderungen bestmöglich begegnen können.

Die Höchstädter starten ein freiwilliges, einzigartiges Projekt

Vorstellungsgespräche, sich selbst präsentieren, über seine Stärken und Schwächen zu erzählen, stellt alle Jugendlichen vor große Herausforderungen, aber was, wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist und man noch nie ein Vorstellungsgespräch in Deutschland hatte? Worauf kommt es an, worauf wird Wert gelegt? Um all diese Fragen zu beantworten, fand für die beiden Abschlussklassen der Berufsintegrationsklassen ein freiwilliges und einzigartiges Projekt statt: Im ersten Schritt schrieben die Schülerinnen und Schüler eine richtige Bewerbung für ihre „Traumausbildungsstelle“.

Im Höchstädter Schloss wurde geübt

Um Bewerbungsgespräche möglichst realistisch und fernab des Settings „Schule“ zu üben, stellte der Bezirk Schwaben, vertreten durch Kristina Reicherzer, der Schule einen kostenlosen Raum am Schloss in Höchstädt zur Verfügung. Das Schulzentrum freute sich sehr, dass Mahmut Sahbaz, selbst türkisch-stämmiger Herkunft und erfolgreicher Geschäftsführer der Unternehmen „Das Telefonstudio GmbH – Telefonfundraising und Sozialmarketing“ sowie „VeMaKo GmbH – Vertrieb-Marketing-Kommunikation“ als Dozent gewonnen werden konnte. Sahbaz führte mit jeder Schülerin und jedem Schüler einzeln ein offizielles und authentisches Vorstellungsgespräch. Im Anschluss wurde einzeln reflektiert, was sie bereits sehr gut machen und in welchen Punkten sie sich noch verbessern können. Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich glücklich über diese Möglichkeit und konnten einige hilfreiche Tipps und Ratschläge mit nach Hause nehmen und werden davon in einem „echten“ Vorstellungsgespräch hoffentlich profitieren, damit sie ihre Traumausbildungsstelle erreichen können.

In diesem Zuge möchte sich das Staatliche Berufliche Schulzentrum Höchstädt für die Unterstützung des Projektes bei Sahbaz und dem Bezirk Schwaben bedanken. Schulleiter Gerhard Weiß: „Je realitätsnäher Schulprojekte durchgeführt werden, desto größer ist der Erfolg, dazu braucht es motivierte Lehrer, engagierte Jugendsozialarbeiter und -arbeiterinnen und Unterstützer wie Mahmut Sahbaz und Christina Reicherzer.“ (AZ)