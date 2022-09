Holzheim

Das Rufbus-Angebot in Holzheim soll besser werden

Plus Der Holzheimer Gemeinderat befasst sich mit dem Ausbau des öffentlichen Nahvervehrs. Bei den Rufbussen soll es Verbesserungen geben.

Von Horst von Weitershausen

Mit dem öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Dillingen hat sich der Holzheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend befasst. Bürgermeister Simon Peter stellt dem Gremium die Planungen zum Ausbau des ÖPNV in der Region vor. Demnach sollten die Rufbusmöglichkeiten in Holzheim mit seinen Ortsteilen verbessert werden. Dies sei aber auch mit erhöhten Kosten für die Gemeinde verbunden, so der Rathauschef.

