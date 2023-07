Jugendliche sprühen Graffitis an die Weisinger Schule

Eine Gruppe von jungen Leuten an Schaden an der Aschbergschule Weisingen angerichtet. Eine Überwachungskamera hat alles aufgezeichnet.

Eine Überwachungskamera, die am Schulgebäude in Weisingen angebracht ist, hat am Samstagabend gegen 23 Uhr aufgezeichnet, wie eine Gruppe aus sechs bis acht Jugendlichen mehrere Graffitis an der Grund - und Mittelschule in der Schulstraße angebracht hat.

Zudem wurde eine Fensterscheibe eingeworfen, insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)