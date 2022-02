Ein bisschen Fasching muss im Landkreis Dillingen einfach sein

Plus Die Gesellschaften im Landkreis Dillingen haben geprobt und mussten dann alles absagen. Trotzdem zeigen sie sich uns.

Gänsehaut pur. Prinzessin Johanna und Prinz Daniel Hügin tanzen im Kreis ihrer Vereinsfreunde. In einem wunderschönen roten Glitzerkleid und ganz viel Emotionen präsentieren sie ihren Prinzenwalzer. Johanna und Daniel regieren den großen Hofstaat der Faschingsgesellschaft Epponia im Aschberg.