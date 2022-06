Hohe Temperaturen und Alkohol führen zu einigen hitzigen Streitereien

Im Landkreis Dillingen gab es am Wochenende gleich mehrere Schlägereien. Diese endeten unter anderem mit einem kaputten Zahn, Nasenbluten und eine Platzwunde.

Die Hitzewelle am Wochenende im Landkreis Dillingen ist einigen Personen anscheinenden zu Kopf gestiegen. Die Polizei meldete mehrere Schlägereien. Diese endeten mit einem kaputten Zahn, einer Platzwunde und Nasenbluten.

Mann verliert Zahn bei Streit in Dillingen

Einen Teil des Schneidezahnes verlor ein Mann bei einem Streit in Dillingen. Laut Auskunft der Polizei war es am Freitagabend gegen 20.20 Uhr im Dillinger Ortsteil Steinheim zu einem Streit zwischen einem 62-jährigen Mann aus Steinheim und einem ebenfalls aus Steinheim stammenden 33-Jährigen gekommen. Im Verlauf des Zoffs schlug der Jüngere dem Älteren mit der Faust ins Gesicht. Zudem beleidigte er sein Gegenüber mehrfach. Da der 62-Jährige durch den Schlag einen Teil eines Schneidezahns verlor und stark aus dem Mund blutete, musste er ins Krankenhaus gebracht werden. Den 33-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Platzwunde und Nasenbluten nach Schlägerei in Dillingen

Ebenfalls in Dillingen haben sich am Sonntag gegen 3 Uhr in der Nacht in der Königstraße mehrere betrunkene Personen gestritten. Das endete für einen 64-Jährigen mit einer Platzwunde am Kopf, da er über die Gastronomiebestuhlung gefallen war. Ein 54-Jährige kam mit Nasenbluten davon.

Unbekannter wirft E-Scooter nach Pyrotechniker in Bachhagel

In Bachhagel stritten sich ein Pyrotechniker und ein Unbekannter am Samstagabend während eines Feuerwerks. Ohne Erlaubnis betrat der unbekannte Mann den für das Feuerwerk abgesperrten Bereich – und warf einen E-Scooter auf den Verantwortlichen – doch verfehlte diesen. Später stellte die Polizei fest, dass das Fahrzeug des Pyrotechnik-Beauftragten mutwillig am Lack beschädigt wurde. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise unter Telefon 09071/560.

Männer schlagen sich bei Veranstaltung Aislingen

Zwei Männer haben sich auch in der Sonntagnacht in Aislingen gerauft. Der 26-Jährige und 24-Jährige schlugen der Polizei zufolge gegen 2.30 Uhr aufeinander ein. Die Beamten lösten den Streit auf, nahmen die Daten beider auf, bevor die Männer das Veranstaltungsgelände verließen. Bei den beiden Kontrahenten stellten die Ordnungshüter einen Alkoholwert von über einem Promille fest. (pol)

