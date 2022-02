Landratswahl in Dillingen: Klarheit bei den Grünen, aber nicht bei allen Parteien

Plus Die Grünen stellen niemanden für die Dillinger Landratswahl am 15. Mai auf. FDP und die SPD arbeiten daran. Die AfD ist fertig.

Eine neue Entwicklung gibt es bei der Kandidatensuche für die Dillinger Landratswahl am 15. Mai. Die Freien Wähler und die CSU haben ihre Bewerber präsentiert – Markus Müller und Christoph Mettel. Und der Kreisverband der Alternative für Deutschland wird den Landtagsabgeordneten Christoph Maier ins Rennen schicken. Dies gab die AfD am Montag bekannt. Damit sind es nun bereits drei Kandidaten, die Nachfolger von Landrat Leo Schrell (FW) werden wollen. Der Amtsinhaber hatte im Januar überraschend mitgeteilt, dass er nach drei Wahlperioden nicht mehr antreten wird.