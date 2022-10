Dillinger Zimmerer erzielen das beste Ergebnis seit Jahrzehnten

Bei der Freisprechungsfeier der Zimmererinnung Dillingen in Lutzingen wird ein besonderer Jahrgang verabschiedet.

Der französische Sozialist Jean Jaurès erklärte schon 1910: "Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers." Alexander Gumpp, Obermeister der Zimmererinnung Dillingen, verwies bei der Freisprechungsfeier im IBL in Lutzingen auf dieses Zitat, als er erklärte: "Sie sehen uns alle in Kluft, wir dürfen sie gerne mit Stolz zeigen." Denn der Beruf verbinde Tradition und Moderne und gleichzeitig arbeiteten die Zimmerer mit Holz, dem schönsten Baustoff, den es gebe. Der Baustoff, der den Wald in die Stadt bringe.

Auf die Modernität des Berufes verwies auch Landrat Markus Müller: "Schon in der Ausbildung haben Sie mit digital gesteuerten Geräten und Unterrichtsmethoden gearbeitet." Auch für den Landkreis sei es entscheidend, dass die Nachwuchskräfte ihrem Beruf treu bleiben, mithelfen, den Fachkräftemangel einzudämmen und damit die Handwerksbetriebe als Rückgrat der heimischen Wirtschaft am Laufen zu halten. Müller bat sie, ebenso wie Alexander Kirst, Hauptgeschäftsführer des bayerischen Landesinnungsverbands, Berufserfahrung zu sammeln, bevor sie die Meisterausbildung oder ein Studium beginnen. Kirst sagte: "Geht Geld verdienen, schaut euch Betriebe an. Denn ihr habt die besten Chancen, wenn ihr in der Praxis punktet."

Das beste Ergebnis in den vergangenen 26 Jahren

Lutzingens Bürgermeister Christian Weber ist überzeugt: "Um das Know-how, das in unseren Handwerksbetrieben vorhanden ist, beneiden uns viele andere Länder." Auch die bayerische Staatsregierung habe den Kampf gegen den Fachkräftemangel ganz oben angesiedelt, betonte der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Johann Häusler und nannte die Vorteile der dualen Ausbildung. CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll sagte, es könne keiner ohne Handwerker Häuser bauen, sie bringen die Wirtschaft voran. Bevor Kreishandwerksmeister Werner Luther die Freisprechung vornahm, versprach er: "Das Spannende an Berufen im Baubereich ist: Es wird nie langweilig. Sie können alles Mögliche umsetzen." Dass die Freigesprochenen Ehrgeiz haben, hätten sie bewiesen, wie Alexander Gumpp zufrieden herausstellte: "In den 26 Jahren, seit ich Obermeister bin, hatten wir kein so gutes Ergebnis wie dieses Jahr." Die Redner dankten den Betrieben, den Familien und Freunden für ihre Unterstützung.

Landrat Müller verwies außerdem auf Untersuchungen des Leibnitz-Instituts zur Arbeitsforschung. Sie hätten ergeben, "dass gut ausgebildete Menschen zufriedener mit ihrer Arbeit sind, außerdem insgesamt glücklicher und ausgeglichener als Menschen ohne qualifizierte Ausbildung". Noch dazu nehmen sie aktiver am gesellschaftlichen Leben ihres sozialen Umfelds teil. In Richtung der Politiker erklärte Luther, dass es höchste Zeit sei, überbetriebliche Ausbildungszentren in der Region modern zu gestalten, um junge Leute für den Beruf zu begeistern. Ein Schritt sei, dass ab 2024 die Zimmerer der Region statt der Berufsschule in Immenstadt die in Donauwörth besuchen dürfen.

Kreishandwerksmeister Werner Luther und Innungsobermeister Alexander Gumpp gratulierten dem Prüfungsbesten Maximilian Hörbrand von Zimmerei-Holzbau Ehnle in Eppisburg zu seinem hervorragenden Ergebnis. Foto: Brigitte Bunk

Maximilian Hörband schließt als Bester ab

Bevor der stellvertretende Obermeister Christian Graf und das Ensemble Brass Bi des Musikvereins Binswangen den offiziellen Teil beendeten, bekamen die jungen Zimmergesellen ihre Gesellenbriefe. Und weil Maximilian Hörbrand als Bester nur wenige Punkte mehr als Nikolas Mayr, Michael Oppermann und Tobias Weldishofer bei der Abschlussprüfung erreicht hatte, bekamen gleich alle drei ein Geschenk vom Obermeister und vom Kreishandwerksmeister überreicht.

Die Freigesprochenen: Winterprüfung 2021/22: Tobias Kaltenstadtler (Schwertberger, Dillingen); Marco Kolodzi und Tobias Kraus (beide Gumpp und Maier, Binswangen). Sommerprüfung 2022: Nasreddin Ali, Erik Döhler, David Gerstmayr, Philipp Kretsch, Tobias Weldishofer (alle Gumpp und Maier, Binswangen), Benjamin Bast (Glass, Pfaffenhofen), Joos Buchele, Peter Schußmann (beide Schaffer, Laugna), Colin Göttler (Stangl, Schwenningen), Maximilian Hörbrand, Nikolas Mayr (beide Ehnle, Eppisburg), Michael Oppermann (Mayer, Medlingen), Philipp Weinberger (Bauer, Wertingen). (AZ)