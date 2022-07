Neuer Schwerpunkt „Landschaftsökologie“ in Höchstädt

Die Technikerschule der Berufsschule Höchstädt erfährt mit dem neuen Schwerpunkt Landschaftsökologie eine Stärkung. Das Berufsfeld werde an Bedeutung gewinnen.

Eine erfreuliche Nachricht hat Landrat Leo Schrell in diesen Tagen vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus erhalten. So wird an der Technikerschule für Umweltschutztechnik und regenerative Energien der Berufsschule Höch-städt zum Schuljahr 2022/2023 der neue Schwerpunkt „Landschaftsökologie“ eingerichtet.

Die Initiative des Landkreises Dillingen wurde aufgegriffen

Schrell dankt laut Pressemitteilung dem Kultusministerium, dass die Initiative des Landkreises aufgegriffen wurde, zumal in den Fachabteilungen Garten- und Landschaftsbau, Baumschule und Landwirtschaft das dafür notwendige Potenzial an Schülerinnen und Schülern bereits vorhanden sei. Der Kreisausschuss hatte in seiner Sitzung im Mai im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur beabsichtigten Sprengeländerung in den Ausbildungsberufen Bäckerin und Bäcker, Konditorin und Konditor sowie Fachverkäuferin und Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk mit Schwerpunkt Bäcker/Konditor beschlossen, die Neuerrichtung einer Technikerschule Landschaftsökologie zu beantragen, sollte die Regierung von Schwaben an der beabsichtigten Fachsprengeländerung festhalten.

Künftig wird die Grundausbildung im ersten Jahr an der Technikerschule für Umweltschutztechnik und regenerative Energien im dort neu errichteten Schwerpunkt „Landschaftsökologie“ sowie in der Fachrichtung Informationstechnik im Rahmen des sogenannten Y-Modells weitgehend gleich sein.

Der Schwerpunkt wird ab dem zweiten Ausbildungsjahr gesetzt

Beim neuen Schwerpunkt Landschaftsökologie wird im zweiten Schuljahr durch Wahlpflichtfächer eine Schwerpunktsetzung möglich sein. Ab dem Schuljahr 2023/2024 werden deshalb zur Erprobung neben den bereits bestehenden Wahlpflichtfächern Gewässerschutz, Trinkwasseraufbereitung, Bodenkunde und Geologie sowie Projektarbeit die Fächer Grundlagen der Landschaftsökologie, Naturschutzrecht, Geografische Informationssysteme, Meteorologie sowie Verfahren und Methoden der Landschaftsökologie unterrichtet.

Oberstudiendirektor Gerhard Weiß und Landrat Schrell zeigen sich überzeugt, dass mit dem neuen Schwerpunkt ein hervorragendes und qualifiziertes Ausbildungsangebot für ein Berufsbild gemacht werden kann, das in Zukunft, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und der sicheren Energieversorgung, an Bedeutung gewinnen wird. (AZ)

